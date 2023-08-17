Руководство ФРС выразило озабоченность в связи с инфляционными рисками

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Большинство руководителей Федеральной резервной системы по-прежнему видят серьезные инфляционные риски, которые могут потребовать новых повышений ставки, говорится в протоколе последнего заседания Федрезерва.

"Большинство участников продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 25-26 июля.

На том заседании ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, причем глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что в дальнейшем решения об изменении ставки будут приниматься на каждом конкретном заседании с учетом поступающих статданных.

"Практически все" члены FOMC высказались в пользу повышения ставки на 25 б.п., и лишь двое предпочли оставить её на прежнем уровне. В конечном счете решение о подъеме стоимости заимствований было принято единогласно всеми голосующими членами.

По мнению представителей руководства FOMC, в ближайшие месяцы статданные прояснят ситуацию с инфляцией и позволят лучше понять, являются ли последние признаки замедления инфляции началом долгосрочного тренда. При этом несколько из них отметили, что дефляционная тенденция в секторе услуг еще не начала проявляться.

В то же время часть членов руководства ФРС выразила опасения по поводу влияния ставок на американскую экономику.

По их мнению, "даже несмотря на то, что экономическая активность является устойчивой, и рынок труда остается сильным, существуют понижательные риски для экономической активности и повышательные - для уровня безработицы".

Ряд руководителей Федрезерва отметили, что важно не допустить "неосторожного чрезмерного ужесточения ДКП", говорится в документе.

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что ставка будет повышена еще раз до конца года. Обновленный график будет представлен после заседания в сентябре.

Следующее заседание FOMC пройдет 19-20 сентября. Согласно данным CME Group, фьючерсный рынок оценивает лишь в 10% шансы на повышение ставки Федрезервом на 25 б.п. на предстоящем заседании.