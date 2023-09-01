Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Глава ФРБ Кливленда считает инфляцию в США все еще слишком высокой

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система достигла некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще остается существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер на конференции ЕЦБ.

Руководство ФРС, по ее словам, пытается оценить, "является ли текущий уровень базовой процентной ставки в достаточной мере ограничительным, и как долго необходимо сохранять ограничительную политику, чтобы добиться дальнейшего ослабления инфляции", сообщает MarketWatch

Принимая будущие решения, Федрезерв будет учитывать как риски чрезмерного ужесточения монетарной политики, так и недостаточного ужесточения, сказала Местер.

В июле ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов - до максимальных за 22 года 5,25-5,5% годовых.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры уверены в том, что Федрезерв не будет менять ставку на сентябрьском заседании.

Местер не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, но получит его в 2024 году.

Лоретта Местер США ФРС ФРБ Кливленда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар и евро подорожали на "Мосбирже" на 6,5 копейки

Доллар и евро подорожали на "Мосбирже" на 6,5 копейки

ЦБ будет следить за ситуацией с выкупом российских активов у нерезидентов

Банк России не видит запроса на дополнительную расконвертацию DR

Роснедра одобрили "Роснефти" проект первого в стране подземного хранилища нефти

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Книгоиздателям разрешили присоединиться к работе антипиратского меморандума

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

Набиуллина заявила, что обязательная репатриация и продажа валюты не стабилизируют курс

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });