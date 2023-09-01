Глава ФРБ Кливленда считает инфляцию в США все еще слишком высокой

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система достигла некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще остается существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер на конференции ЕЦБ.

Руководство ФРС, по ее словам, пытается оценить, "является ли текущий уровень базовой процентной ставки в достаточной мере ограничительным, и как долго необходимо сохранять ограничительную политику, чтобы добиться дальнейшего ослабления инфляции", сообщает MarketWatch

Принимая будущие решения, Федрезерв будет учитывать как риски чрезмерного ужесточения монетарной политики, так и недостаточного ужесточения, сказала Местер.

В июле ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов - до максимальных за 22 года 5,25-5,5% годовых.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры уверены в том, что Федрезерв не будет менять ставку на сентябрьском заседании.

Местер не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, но получит его в 2024 году.