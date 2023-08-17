Истекла лицензия OFAC на сворачивание операций с "Полюсом"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Лицензия OFAC на сворачивание операций с "Полюсом", крупнейшим российским золотодобытчиком, и на выход из его ценных бумаг истекла в четверг.

В мае США ввели блокирующие санкции против "Полюса". Также в SDN List были включены компании группы "Полюс" - "Полюс Алдан", "Полюс Красноярск", УК "Полюс", "Полюс Сервис", бывший и нынешний руководители компании - Павел Грачев и Алексей Востоков, а также старший вице-президент Владимир Полин.

Великобритания и Австралия также объявили о санкциях против "Полюса".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В июле "Полюс" запустил программу buyback и перестал раскрывать структуру акционерного капитала до ее завершения. До этого крупнейшими акционерами компании были Фонд поддержки исламских организаций (46%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (почти 30%).