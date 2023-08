Рынок акций США в четверг упал на фоне подъема доходностей US Treasuries

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в четверг снижением на фоне скачка доходностей US Treasuries.

Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили сохранение устойчивости рынка труда США, показав, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 248 тыс.

На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries подскочила в четверг до 4,329% годовых - максимума с 2007 года. Процентная ставка 30-летних американских госбумаг поднималась до 4,426% - самого высокого значения с 2011 года.

Повышение долгосрочных процентных ставок увеличивает стоимость заимствований для домовладельцев, государства и компаний, что может сказаться на корпоративных прибылях и темпах экономического роста, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании оценивается рынком в 87%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре оценивается трейдерами в 37%, по данным CME FedWatch.

"Я думаю, вероятность повышения ставки в сентябре выше, чем считает рынок, - отмечает аналитик Aptus Capital Advisors Джон Люк Тайнер. - Инвесторы хотят послушать, что глава Федрезерва Джером Пауэлл скажет в Джексон-Хоуле на следующей неделе".

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле в этом году пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Лидерами снижения среди компаний Dow Jones Industrial Average в четверг стали акции Walgreens Boots Alliance Inc. (-3,7%), Intel Corp. (-2,8%), а также Boeing Co. (-2,4%) и UnitedHealth Group Inc. (-1,9%).

Стоимость бумаг Walmart Inc. упала на 2,3%, несмотря на сильную отчетность компании. Прибыль и выручка ритейлера во втором финквартале превзошли ожидания рынка, и компания улучшила годовой прогноз.

Акции Cisco Systems Inc. выросли в цене на 3,3% по итогам торгов. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 41%, выручку - на 16%. Скорректированная прибыль и выручка Cisco оказались лучше прогнозов рынка.

Котировки бумаг технологических компаний, наиболее уязвимых к росту процентных ставок, снизились по итогам торгов, что привело к падению индекса Nasdaq Composite более чем на 1%. Акций Tesla Inc. подешевели на 2,8%, Netflix Inc. - на 3%, Apple Inc. - на 1,5%, Microsoft Corp. - на 1,1%, Amazon.com Inc. - на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг упал на 290,91 пункта (0,84%) и составил 34474,83 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 33,97 пункта (0,77%) - до 4370,36 пункта.

Nasdaq Composite потерял 157,7 пункта (1,17%) и составил 13316,93 пункта.