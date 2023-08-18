Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

WeWork проведет обратный сплит акций в соотношении 1:40

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский коворкинговый сервис WeWork Inc. 1 сентября проведет консолидацию (обратный сплит) акций с коэффициентом 1 к 40 для сохранения листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает MarketWatch.

Сейчас стоимость бумаг компании ниже установленной NYSE минимальной цены закрытия в $1, что может привести к исключений акций WeWork из котировального списка биржи.

Сплит будет применен к обыкновенным акциям классов А и С, торги акциями после консолидации начнутся 5 сентября.

Ранее руководство компании заявило о наличии серьезных рисков закрытия бизнеса на фоне убытков и значительных расходов.

Акции WeWork дешевеют на 13% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость рухнула на 89%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 13,8%.

WeWork США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SpaceX сократила чистый убыток почти вдвое в 2022 году

Биткойн подешевел на 4,1%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

"Коммерсантъ" сообщил о планах Pernod Ricard закрыть представительство в России

"Коммерсантъ" сообщил о планах Pernod Ricard закрыть представительство в России

Рынок акций США в четверг упал на фоне подъема доходностей US Treasuries

Рынок акций США в четверг упал на фоне подъема доходностей US Treasuries

ВТБ с 21 августа повысит базовую ставку по рыночной ипотеке

Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });