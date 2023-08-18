WeWork проведет обратный сплит акций в соотношении 1:40

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский коворкинговый сервис WeWork Inc. 1 сентября проведет консолидацию (обратный сплит) акций с коэффициентом 1 к 40 для сохранения листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает MarketWatch.

Сейчас стоимость бумаг компании ниже установленной NYSE минимальной цены закрытия в $1, что может привести к исключений акций WeWork из котировального списка биржи.

Сплит будет применен к обыкновенным акциям классов А и С, торги акциями после консолидации начнутся 5 сентября.

Ранее руководство компании заявило о наличии серьезных рисков закрытия бизнеса на фоне убытков и значительных расходов.

Акции WeWork дешевеют на 13% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость рухнула на 89%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 13,8%.