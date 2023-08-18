Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, инвесторы оценивали важные макроэкономические данные региона и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,61% и составил 448,44 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,65%, германский DAX - также 0,65%, французский CAC 40 - 0,38%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 понизились на 0,4% и 0,1% соответственно.

Статистическое управление Европейского союза Eurostat подтвердило предварительные оценки общей и базовой (без учета продуктов питания и энергоносителей) потребительской инфляции в еврозоне, составившей в июле соответственно 5,3% и 5,5%. Эксперты также не ожидали пересмотра значений. В июне оба показателя были на уровне 5,5%.

Розничные продажи в Великобритании в июле упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи увеличились на 0,6%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Котировки бумаг оператора платежной системы Adyen подешевели на 2,9% после падения на 39% днем ранее. В четверг эта нидерландская компания отчиталась о снижении выручки в первом полугодии до 853,55 млн евро с 3,95 млрд евро годом ранее. EBITDA сократилась до 320 млн евро с 356,3 млн евро, в том числе из-за повышения расходов на оплату труда.

Акции польской сети супермаркетов Dino подешевели на 8,4%. Эта компания в пятницу отчиталась о дальнейшем росте выручки и прибыли, но предупредила, что повышение цен негативно отразится на продажах в этом году.

Вслед за стоимостью нефти опускаются котировки акций нефтепроизводителей BP Plc (SPB: BP) и Shell (SPB: RDS.A), которые подешевели на 0,2%.

Капитализация Embracer снизилась на 2,6%. Этот шведский разработчик игр подтвердил прогноз прибыли на весь год, хотя результаты за первый финансовый квартал не оправдали ожиданий.

В число лидеров снижения на торгах в Лондоне вошли бумаги дистрибьютора промышленных товаров и электроники RS Group (-3,5%), горнодобывающей Antofagasta Plc (-3,3%), а также финансовой компании Prudential Plc (-3,2%).

В Германии максимальное снижение зафиксировали акции Sartorius AG (-3,75%), Zalando SE (-3,68%) и Siemens Energy AG (-2,45%).