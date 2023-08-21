Бывший гендиректор "НефАЗа" Владимир Курганов назначен первым замглавы "КАМАЗа"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Владимир Курганов, возглавлявший ПАО "НефАЗ" (Башкирия, входит в группу "КАМАЗ"), назначен первым заместителем генерального директора ПАО "КАМАЗ", сообщила пресс-служба группы.

Курганов работает в группе "КАМАЗ" с 2005 года, руководил "НефАЗом" с 2019 года. Под его руководством на "НефАЗе" проведена модернизация производства, реализованы проекты по наращиванию производственных мощностей предприятия.

"В компании рассчитывают, что на новом посту Владимир Курганов сумеет масштабировать полученный опыт, опираясь на сильные производственные камазовские традиции и используя возможности нового этапа развития автомобилестроительной отрасли Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Юрий Герасимов, ранее занимавший пост первого заместителя гендиректора КАМАЗа, перешел на должность замглавы компании по автокомпонентам.

Как отмечается, автопроизводитель проводит в новых экономических условиях масштабную работу по расширению номенклатуры производства компонентов для укрепления технологического суверенитета. Компания намерена продолжать работу в этом направлении, "в связи с чем Юрию Герасимову, имеющему огромный опыт, был доверен новый важный участок работы".