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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Скончался первый гендиректор "КАМАЗа" Лев Васильев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Первый генеральный директор "КАМАЗа" Лев Васильев скончался в понедельник на 99-м году жизни, сообщила пресс-служба компании.

Васильев возглавил строившийся в Набережных Челнах комплекс заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности в 1969 году и руководил предприятием до 1981 года, когда его назначили гендиректором автозавода "Москвич".

"В сложных условиях параллельного проектирования и строительства Васильев обеспечил своевременную разработку технического проекта, выдачу технической документации строителям, подбор, изготовление и поставку высокопроизводительного оборудования, мобилизовал многотысячный коллектив эксплуатационников на совместную работу со строителями и монтажниками на быстрейший ввод в эксплуатацию "КАМАЗа", - говорится в некрологе.

Находясь на пенсии, Васильев сохранял активную жизненную позицию и проявлял живой интерес к деятельности компании, отметил действующий глава "КАМАЗа" Сергей Когогин в телеграмме с соболезнованиями семье первого руководителя завода.

"КАМАЗ" является крупнейшим производителем грузовиков в РФ. За время работы с конвейера предприятия сошло более 2,4 млн грузовых автомобилей.

КАМАЗ Лев Васильев
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