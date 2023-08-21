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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Первые дочерние компании VK зарегистрировались в калининградском САР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Три дочерних компании VK стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининграде.

Как отмечается в сообщении управляющей компании САР, в реестр участников включены международные компании общества с ограниченной ответственностью (МКООО) "ВК МГЛ Лимитед", "ВК Эквити" и "ВК Образовательные технологии".

Основной профиль новых резидентов связан с деятельностью холдинговых компаний.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции две первых компании были зарегистрированы на Кипре под названиями VK MGL International Limited Liability Company и International Limited Liability Company "VK Equity". Учредителем и владельцем 100% долей этих компаний является VK Company Limited.

Третья компания также была зарегистрирована на Кипре и имела название Lomigor Investments Limited. Ее учредителем и владельцем 100% долей являлась кипрская MGL Mail.Ru Equity Limited.

В пресс-службе VK "Интерфаксу" подтвердили регистрацию дочерних компаний. Регистрация материнской холдинговой компании - в процессе.

Ранее акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских островов в Россию. После государственной регистрации в России VK станет международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") c местом нахождения в САР на острове Октябрьский. С планами по редомициляции связано также намерение VK провести делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи и обеспечить их первичный листинг на Мосбирже.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", владеющая 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", которая получила акции от структуры Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Акционерами также являются китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).

Остальные акции находятся в свободном обращении.

VK Калининград
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