Средства физлиц в российских банках в июле выросли на 1,1%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Средства корпоративных клиентов в российских банках в июле выросли на 0,7% - до 47,4 трлн рублей (в июне наблюдалось их снижение на 1,0%), говорится в комментарии ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор отмечает, что увеличение средств юрлиц в июле произошло, несмотря на значительный объем выплаченных налогов. При этом росли как рублевые (+120 млрд рублей, +0,3%), так и валютные остатки (увеличение на $2,6 млрд, или на 229 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +2,4%), главным образом в юанях, у компаний нефтегазовой, металлургической и химической отраслей за счет получения экспортной выручки.

Темп прироста средств населения в июле замедлился до 1,1% (+443 млрд рублей) с 2,1% (+816 млрд рублей) в июне. Объем остатков этих средств по итогам июля составил 39,9 трлн рублей.

В основном росли размещения граждан на рублевых текущих счетах (+427 млрд рублей, +3,1%). Рублевые срочные депозиты немного выросли (+91 млрд рублей, +0,4%) с учетом сохранения комфортных ставок по вкладам.

Остатки средств населения в валюте в июле сократились на $0,9 млрд (-76 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -1,9%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли и переводов за рубеж (примерно на $3 млрд за II квартал 2023 года).

Прирост средств физлиц на счетах эскроу в июле несколько ускорился по сравнению с июнем (+133 млрд рублей, или +3,0%, в июне - рост на 99 млрд рублей, или +2,3%), что связано с ростом продаж жилья и соответственно ипотечных выдач, а также с некоторым снижением объема раскрытых счетов (предварительно до 240 млрд рублей в июле после 254 млрд рублей в июне).

В июле продолжился значительный прирост госсредств в банках: на 1,1 трлн рублей (+9,9%), в основном по линии Федерального казначейства (+1,0 трлн рублей, около 50% - репо), который был обеспечен поступлениями в бюджет основных налогов (НДФЛ, НДС, налог на прибыль, нефтегазовые налоги), а также за счет выпуска ОФЗ. В результате объем госсредств по итогам июля достиг 12,1 трлн рублей (9% от обязательств сектора).