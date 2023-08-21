Банки РФ в июле продолжили наращивать корпоративное и потребительское кредитование

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Корпоративное кредитование в июле ускорилось до 2,1% с 1,3% месяцем ранее, розничное - замедлилось до 1,8% с 2,1%, говорится в материалах ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, в июле в корпоративном сегменте росли только кредиты в рублях.

В основном они выдавались компаниям горно-металлургической, транспортной, химической, нефтегазовой, сельскохозяйственной и финансовой отраслей, а также компаниям, занимающимся коммерческой недвижимостью и строительством жилья (в том числе выросло проектное финансирование строительства жилья примерно на 190 млрд рублей).

"Такой значительный рост рублевого кредитования может быть связан со стремлением компаний успеть взять кредиты в рамках ранее одобренных кредитных лимитов с учетом роста ставок, а также с потребностью в заемных средствах для осуществления текущей деятельности", - говорится в материалах ЦБ.

Валютные кредиты незначительно снизились (-70 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -$0,8 млрд, -0,6%). При этом продолжает расти привлекательность кредитов в юанях - оценочно в течение июля кредиты в недружественных валютах на сумму $4,5 млрд были переведены в юани.

В результате доля юаневых кредитов в валютных кредитах выросла до 20% с 17%.

Потребительское кредитование выросло на 2% (+1,6% в июне) на фоне высокой потребительской активности и возросшего риск-аппетита банков

ЦБ напомнил, что в целях ограничения рисков перегрева рынка с 1 июля Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты, а с 1 сентября будут повышены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам с высокими значениями ПСК и ПДН. Данные меры, а также ожидаемый рост ставок после повышения ключевой ставки приведут, по мнению ЦБ, к некоторому охлаждению рынка.

Банк России будет следить за ситуацией и при необходимости примет дополнительные сдерживающие меры.

Доли проблемных кредитов и просроченной задолженности в июле несколько снизились, но качество выдач по-прежнему остается невысоким, отмечает регулятор.