Кабмину и ЦБ поручено активнее работать над снижением волатильности на финрынке

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство и Банк России должны активнее использовать имеющиеся у них в арсенале инструменты для снижения волатильности на финансовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

"За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации, и здесь нужно работать, в том числе над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение остальных участников финансового рынка", - сказал он.