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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Астраханский ГПЗ в начале сентября ожидает возобновления выпуска бензинов и ДТ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Астраханский ГПЗ в конце августа - начале сентября ожидает возобновления выпуска жидких моторных топлив после ремонта, сообщили "Интерфаксу" в ООО "Газпром переработка".

Плановый ремонт на АГПЗ начался в мае.

По состоянию на 22 августа на Астраханском газоперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию установки по первичной переработке стабильного газового конденсата и ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов). Производится выпуск и отгрузка товарной продукции - ПБА (Пропан-бутана автомобильного) и мазута, отметили в компании.

"Продолжается выполнение комплекса пуско-наладочных работ на установках каталитических процессов в целях производства дизельного топлива и автомобильных бензинов. Проводится комплекс работ по активации катализаторов на установках каталитического риформинга, установках гидроочистки бензиновой и дизельной фракции, а также на установке изомеризации пентан-гексановой фракции; что обеспечит выпуск и отгрузку потребителям дизельного топлива с 30 августа 2023 года и высокооктановых автомобильных бензинов в первой декаде сентября", - сообщили в "Газпром переработке".

Как сообщалось, в Астраханской области некоторое время назад возникли перебои с автомобильным топливом, которые местные власти связывали с плановым ремонтом Астраханского ГПЗ. Нехватка топлива на заправках группы "Газпром" компенсируется другими топливоснабжающими организациями за счет увеличения объемов поставки, отмечали чиновники.

Астраханский ГПЗ в 2022 году переработал 10 млрд куб. м природного газа и 3,418 млн тонн нестабильного газового конденсата.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Астраханский газоперерабатывающий завод
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