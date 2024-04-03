Астраханский ГПЗ возобновил выпуск мазута

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Астраханский газоперерабатывающий завод 3 апреля возобновил выпуск мазута, а 4 апреля планирует начать выработку светлых нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в компании "Газпром переработка", в состав которой входит ГПЗ.

"3 апреля на Астраханском газоперерабатывающем заводе (филиал ООО "Газпром переработка") после завершения ремонта технологического трубопровода возобновлена работа установки первичной переработки стабильного конденсата. Производится выпуск мазута. 4 апреля планируется начать выработку светлых нефтепродуктов", - сообщил представитель компании.

Он подчеркнул, что "во время ремонтных работ отгрузка светлых нефтепродуктов с Астраханского ГПЗ не прекращалась и осуществлялась с учетом остатков товарной продукции в парках завода".

30 марта на Астраханском ГПЗ для ремонта технологического трубопровода была кратковременно остановлена установка по первичной переработке конденсата. 1 апреля ремонт завершился.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Астраханский ГПЗ в 2022 году переработал 10 млрд куб. м природного газа и 3,418 млн тонн нестабильного газового конденсата.