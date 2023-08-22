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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ЦБ РФ внимательно следит за перегретым рынком кредитования

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ внимательно следит за перегретым рынком кредитования, надеется, что его темпы роста будут соответствовать базовым прогнозам Минэкономразвития, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, который проводит президент России Владимир Путин.

"Одним из краеугольных камней финансового суверенитета является ценовая стабильность. И вы, Владимир Владимирович, уже говорили о возросших рисках в связи с перегретым спросом. Антон Германович (Силуанов) сказал о важности обеспечения устойчивого бюджета, я не буду здесь повторяться. Одновременно с этим мы как Центральный банк очень серьезно следим за перегретым рынком кредитования, инструментами денежно-кредитной политики реагируем на данное явление. Очень надеюсь, что темпы роста прироста кредитов будут соответствовать тем базовым прогнозам, которые есть у нас в министерстве экономического развития", - заявил Чистюхин.

По данным ЦБ, корпоративное кредитование в июле ускорилось до 2,1% с 1,3% месяцем ранее, потребительское - выросло на 2% против 1,6% в июне, а ипотека уже второй месяц подряд показывает прирост на 2,5%.

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