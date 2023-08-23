Российский рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,6%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренно позитивной динамикой котировок большинства blue chips на фоне возобновившегося обесценения рубля и неоднозначных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3182,37 пункта (+0,57%), индекс РТС - 1059,19 пункта (+0,15%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,4%.

Доллар к этому моменту составил 94,65 руб./$1 (+0,35 рубля к закрытию вторника).

Подорожали обыкновенные акции "НЛМК" (+2,4%), "ММК" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Северстали" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), ВТБ (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%, "префы" прибавили в цене 0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%, "префы" выросли на 0,4%), "Норникеля" (+0,1%), расписки OZON (+1,9%) и TCS Group (+0,5%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,1%).

"Московская биржа" по итогам II квартала получила 12,11 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 46,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,286 млрд рублей). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 11,1 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию умеренно позитивной динамики рублевых цен российских акций в начале торгов среды способствует, прежде всего, возобновившееся обесценение рубля, что позитивно для финансовых показателей экспортеров. Кроме того, рынок поддерживают ряд корпоративных историй, в частности сообщения относительно планов НК "ЛУКОЙЛ". При этом неоднозначные сигналы, поступающие с глобальных рынков капитала, в том числе снижение мировых цен на нефть, сдерживают рост российских акций.

Акции "ЛУКОЙЛа" активно растут второй день подряд на новостях о желании компании выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах "С". Компания намерена сделать предложение с дисконтом не менее 50% к текущей биржевой цене; для оплаты акций планируется использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок. Как сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов у российских властей. Собеседники агентства не располагают информацией о том, принято ли какое-либо решение по ходатайству "ЛУКОЙЛа".

В мире

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию во вторник в минусе, Nasdaq Composite вырос. Котировки акций американских банков, рейтинги которых днем ранее понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, упали по итогам торгов. Стоимость бумаг KeyCorp и Comerica опустилась на 4,1%, Valley National Bancorp - на 4,5%, UMB Financial Corp. - на 3,1%, Associated Banc-Corp - на 4,2%. Рейтинги всех этих банков были понижены агентством на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока средств вкладчиков с депозитов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в среду, Япония растет благодаря позитивным экономическим данным. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,5%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,6% в ходе торгов, а гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается на 0,5% в ходе торгов, в то время как австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,6%.

Нефть

В свою очередь цены на нефть в среду утром умеренно снижаются, несмотря на публикацию данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США. Согласно отчету API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились. Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, и увеличение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск в среду составила $83,68 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,5%, до $84,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились к этому времени на 0,39%, до $79,33 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,6%, до $79,64 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы слабости китайской экономики, а также растущие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживающие доллар США. Противовесом для этих факторов является сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией.

Комментарий аналитика

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи сегодня может достичь отметки 3200 пунктов. "Локомотивом роста вновь должны выступить акции "ЛУКОЙЛа". Кроме этого, рубль на текущий момент демонстрирует негативную динамику, что может поддержать бумаги экспортеров. Таким образом, сегодня предпочтение стоит отдать акциям нефтегазовых компаний", - считает эксперт.

"Индекс МосБиржи завершил торги во вторник на максимальных значениях с 11 августа. Большую часть торговой сессии индекс консолидировался вблизи отметки 3140 пунктов, однако после появления новостей о желании "ЛУКОЙЛа" выкупить свои бумаги у нерезидентов, индекс МосБиржи устремился вверх. Что касается обратного выкупа "ЛУКОЙЛом", то новость кончено же позитивна для российских акционеров. Помимо того, что компания планирует приобрести собственные бумаги с большой скидкой, часть из них может быть погашена, что увеличит дивидендную доходность. Если говорить в целом про рынок, то динамика акций была разнонаправленной. В финансовом секторе снова дорожали бумаги "Московской биржи", на данный момент они преодолели отметку 156 рублей. Продолжают восстанавливаться также акции АФК "Система". Довольно сильно прибавили в стоимости бумаги "Самолета", переписав вчера годовые максимумы без каких-либо значимых новостей", - отмечает Головинов.