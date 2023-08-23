Публикация квартального отчета обрушила котировки Peloton на 29,6%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive сократил чистый убыток более чем впятеро в четвертом квартале 2023 финансового года, но показатель оказался хуже ожиданий рынка. После выхода отчета акции Peloton на премаркете дешевели на 29,6%.

Как говорится в письме гендиректора Барри Маккарти акционерам, чистый убыток Peloton в апреле-июне составил $241,8 млн по сравнению с убытком в $1,255 млрд за аналогичный период годом ранее. Убыток в расчете на акцию составил 68 центов, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали его на уровне 40 центов.

Квартальная выручка упала до $642,1 млн с $678,7 млн, но превысила прогноз аналитиков на уровне $641 млн.

Отрицательная скорректированная EBITDA Peloton в минувшем финквартале уменьшилась до $34,7 млн с $288,7 млн годом ранее.

В мае Peloton сообщила об отзыве 2,2 млн продававшихся в США велотренажеров из-за риска поломки подседельного штыря. К настоящему времени компания получила около 750 тысяч запросов на его замену - больше, чем ожидала. Расходы на отзывную кампанию значительно превысили изначальный прогноз Peloton, а порядка 15-20 тысяч клиентов в четвертом финквартале приостановили ежемесячную подписку на сопутствующие сервисы до замены штыря.

Компания в первом квартале 2024 фингода рассчитывает получить выручку в размере $580-600 млн и зафиксировать отрицательную скорректированную EBITDA на уровне $10-20 млн.