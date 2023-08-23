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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Максимальная ставка по вкладам банков топ-10 на 3-6 месяцев превысила ставки долгосрочных вкладов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам на срок 91-180 дней в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде августа выросла до 9,43% годовых, превысив ставки более долгосрочных вкладов, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Банки пересмотрели условия привлечения вкладов после решения совета директоров Банка России повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов - до 12% годовых.

По данным ЦБ, во второй декаде августа больше всего выросла средняя максимальная ставка для самых коротких вкладов - на срок до 90 дней. Она увеличилась на 2,29 процентных пункта (п.п.), до 8,43%.

Рост ставки для средств, размещаемых на срок 91 до 180 дней, был немного меньше - на 2,21 п.п., до 9,43%.

Рост ставок для более долгосрочных депозитов был значительно меньшим - на срок от 181 дня до 1 года - на 0,89 п.п., до 7,89%, на срок более года - на 0,55 п.п., до 9,32%.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями), определенное для всех сроков привлечения, возросло во второй декаде августа на 1,085 п.п., до 9,23% (это максимум с третьей декады мая 2022 года, когда эта индикативная ставка составляла 9,85%).

Расчет ставок произведен на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

ЦБ РФ Банк России
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