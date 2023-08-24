Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 1,1% на старте торгов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись снижением цен blue chips на фоне подешевевшей нефти и переоценки политических рисков в связи с крушением самолета в Тверской области, среди пассажиров которого, как сообщается, был Евгений Пригожин. В в лидерах отката выступают акции ВТБ.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,9%, до 3117,62 пункта, индекс РТС снизился на 1,1%, до 1039,47 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар подорожал на 22 копейки, до 94,48 рубля.

Подешевели акции ВТБ (-1,7%), "Яндекса" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "НЛМК" (-1,5%), "Магнита" (-1,3%), "МТС" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), расписки TCS Group (-1,2%), OZON (-1%), бумаги "Московской биржи" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "РусГидро" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг продолжит снижение, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3100 пунктов, при преодолении которой индекс может в ближайшее время достигнуть 3060 пунктов. На фоне коррекции в акциях первого и второго эшелонах, вероятно, будет повышенный спрос на малоликвидные бумаги.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи может отправиться к 3000 пунктам.

Настроения на российском рынке акций накануне значительно ухудшились, причем на вечерних торгах негатив усилился. Сильнее других подешевели наиболее выросшие ранее на позитивных драйверах акции Мосбиржи и "ЛУКОЙЛа". Причем Мосбиржа в среду опубликовала очень сильную отчетность, но и она не удержала акции от отката на 3,6%.

"На дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается разворотная фигура "тройная вершина". В лучшем случае рынок акций уйдет в "пилу" с границами 3000-3200 пунктов, в худшем - начнется полноценная коррекция с потенциалом снижения на 10% или более", - считает эксперт.

В США в среду индексы акций выросли на 0,5-1,6%, подъем S&P 500 (+1,1%) стал максимальным за два месяца.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,5 пункта, сообщает Trading Economics. Слабые статданные привели к снижению доходности гособлигаций стран еврозоны и США, что стало позитивным фактором для рынка акций, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%).

Поддержку рынкам оказала сильная квартальная отчетность Nvidia, мирового лидера в производстве процессоров для технологий искусственного интеллекта. Nvidia увеличила чистую прибыль почти в 10 раз во втором финансовом квартале и повысила выручку вдвое за счет взлета спроса на чипы, используемые при разработке технологий искусственного интеллекта. Показатели оказались рекордными в истории компании и существенно превзошли ожидания рынка.

ЦБ Южной Кореи по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Ставка не меняется уже пять заседаний подряд на фоне постепенно замедляющейся инфляции.

На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением продавцов. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $82,75 за баррель (-1% в среду), октябрьские фьючерсы на WTI снижались на 0,6%, до $78,4 за баррель (-0,9% накануне).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 481 тысячу баррелей и повышение запасов дистиллятов на 698 тысяч баррелей.