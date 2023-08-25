"Газпром" задумался о производстве электроэнергии на газоперекачивающих агрегатах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая газотранспортная организация "Газпрома" - ООО "Газпром трансгаз Югорск" - в рамках НИОКР создает систему автономного электроснабжения компрессорного цеха, предусматривающую включение в состав газоперекачивающего агрегата помимо компрессора (повышающего давление газа для его дальнейшей транспортировки) также и генератора для производства энергии.

Корпоративная газета "Транспорт газа" сообщает, что специалистами производственных служб Приозерного ЛПУМГ совместно с представителями российских предприятий "проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию системы автономного электроснабжения компрессорного цеха, оснащенного ГПА-Ц-16 с приводом вентильных генераторов от центробежных нагнетателей НЦ-16/76".

"Строительно-монтажные работы завершены, начаты пуско-наладочные работы оборудования", - информируют газовики.

Проект подразумевает разработку опытного образца быстроходного вентильного генератора, преобразователя частоты автономного источника энергии мощностью 350 кВт и интеллектуального контроллера системы верхнего уровня (элемент программно-аппаратной платформы, который обеспечивает интеграцию сетевого инвертора в мультиагентную систему управления источника распределения генерации газотурбинного компрессорного цеха).

"Новый тип системы электроснабжения позволит оптимизировать существующие способы и алгоритмы управления собственной генерацией совместно с другими источниками электроснабжения, а также создать современный образ адаптивной системы электроснабжения компрессорного цеха с n-м количеством источников распределенной генерации", - отмечалось ранее в документах закупки на проведение НИОКР.

Ожидается, что реализация проекта позволит "Газпром трансгаз Югорску" перейти к системе электроснабжения, которая обеспечивает работу генераторов параллельно с питающей газоперерабатывающий агрегат сетью компрессорного цеха.

Результаты работы будут использоваться для дальнейшего повышения эффективности и надежности электроснабжения компрессорных цехов, оснащенных ГПА-Ц-16.

В компании рассчитывают, что "проведение опытно-промышленной эксплуатации адаптивной системы электроснабжения компрессорного цеха на объекте ООО "Газпром трансгаз Югорск", организованной в рамках действующей в группе "Газпром" Корпоративной системы внедрения инновационной продукции, в том числе результатов НИОКР, позволит быстро и эффективно осуществить "трансфер" инновации в производственную деятельность".

ООО "Газпром трансгаз Югорск", 100%-е дочернее общество "Газпрома", действует на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской и Свердловской областей, эксплуатирует и обслуживает 27,7 тысячи км магистральных газопроводов, 210 компрессорных цехов, 1 107 газоперекачивающих агрегата суммарной установленной мощностью около 15,2 ГВт. Эксплуатирует 14 газонаполнительных компрессорных станций.