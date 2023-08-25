Фьючерсы на индексы США дорожают в преддверии выступления Пауэлла

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы растут в пятницу, инвесторы ждут выступления главы Федерального резервного банка Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Трейдеры полагают, что Пауэлл на этом мероприятии обозначит, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.

"Я не думаю, что Федрезерв в июле был готов к повышению ставки в октябре и ноябре, но главным образом это стало следствием очень пессимистичного прогноза для роста американской экономики, - заявил старший экономист по США в SGH Macro Advisors Тимоти Дай. - Мне кажется, на тот момент руководство ФРС было очень уверено в таком прогнозе, однако поступившие с тех пор статданные поколебали эту уверенность".

Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз высказала похожую точку зрения, заметив, что Федрезерву, возможно, придется "сделать больше".

"Я пока не вижу того ослабления экономики, которое, по моему мнению, должно быть частью устойчивого тренда, который позволит добиться возврата инфляции в США к 2% в разумные сроки", - заявила Коллинз в интервью газете Financial Times.

Акции Hibbett Inc. (бывшая Hibbett Sports Inc.) подорожали на премаркете на 11%. Американская сеть магазинов спортивных товаров во втором квартале 2024 финансового года снизила чистую прибыль более чем вдвое, но показатель превзошел ожидания рынка.

Цена бумаг Gap Inc. увеличивается на 1,1% благодаря тому, что владелец сети магазинов одежды во втором финансовом квартале нарастил скорректированную прибыль в 4,2 раза в годовом выражении, сильнее ожиданий рынка.

Капитализация Chevron Corp. растет на 0,7% на фоне роста цен на нефть.

Значение сентябрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:52 по Москве повысилось на 0,48% и составило 34304 пункта. Котировка сентябрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 увеличилась к этому времени на 0,42%, до 4404,25 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на сентябрь вырос на 0,31%, до 14907,5 пункта.