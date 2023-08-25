Председатель ФРС заявил о готовности снова повысить ставки при необходимости

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл.

"Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается слишком высокой", - сказал он.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - добавил он.

Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2%, и не собирается менять эту цель, сказал Пауэлл.

Инфляция в Соединенных Штатах (индекс CPI) в июле составила 3,2%, немного повысившись с минимальных за два года 3% в июне. При этом еще год назад темпы роста потребительских цен в стране достигали 9,1%.

"Два месяца хороших данных являются только началом, - отметил глава Федрезерва. - Нам предстоит пройти еще немалый путь".

При этом регулятор будет с "осторожностью подходить к решению о том, ужесточать денежно-кредитную политику еще сильнее или же сохранить ставки неизменными и дождаться новых данных", пообещал он.

С марта 2022 года ФРС повысила ставку с нулевого уровня до 5,25-5,5%. Следующее заседание пройдет 19-20 сентября, и рынок видит примерно 20%-ную вероятность подъема ставки на нем на 25 базисных пунктов.

Пауэлл признал, что эффект от роста ставок в полной мере еще не проявился и может привести к замедлению роста американской экономики, однако подчеркнул, что Федрезерв больше озабочен повышательными рисками для инфляции, пишет Financial Times.

"Новые свидетельства устойчивого роста выше долгосрочного тренда могут создать риски для прогресса в плане (обуздания - ИФ) инфляции и стать аргументами в пользу ужесточения ДКП", - сказал он.