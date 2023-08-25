Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Председатель ФРС заявил о готовности снова повысить ставки при необходимости

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл.

"Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается слишком высокой", - сказал он.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - добавил он.

Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2%, и не собирается менять эту цель, сказал Пауэлл.

Инфляция в Соединенных Штатах (индекс CPI) в июле составила 3,2%, немного повысившись с минимальных за два года 3% в июне. При этом еще год назад темпы роста потребительских цен в стране достигали 9,1%.

"Два месяца хороших данных являются только началом, - отметил глава Федрезерва. - Нам предстоит пройти еще немалый путь".

При этом регулятор будет с "осторожностью подходить к решению о том, ужесточать денежно-кредитную политику еще сильнее или же сохранить ставки неизменными и дождаться новых данных", пообещал он.

С марта 2022 года ФРС повысила ставку с нулевого уровня до 5,25-5,5%. Следующее заседание пройдет 19-20 сентября, и рынок видит примерно 20%-ную вероятность подъема ставки на нем на 25 базисных пунктов.

Пауэлл признал, что эффект от роста ставок в полной мере еще не проявился и может привести к замедлению роста американской экономики, однако подчеркнул, что Федрезерв больше озабочен повышательными рисками для инфляции, пишет Financial Times.

"Новые свидетельства устойчивого роста выше долгосрочного тренда могут создать риски для прогресса в плане (обуздания - ИФ) инфляции и стать аргументами в пользу ужесточения ДКП", - сказал он.

Джером Пауэлл Джексон-Хоул США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Мишустина предупредили о риске срыва осеннего сева на Ставрополье

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Суд попросили изъять в пользу государства акции Дальнегорского ГОКа

Суд отказал в коллегиальном рассмотрении дела об отмене приватизации "Метафракса"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });