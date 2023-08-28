Мосбиржа ожидает объем торгов за 2023 год на уровне одного квадриллиона рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" ожидает, что в 2023 году объем торгов третий раз подряд перешагнет отметку в один квадриллион рублей, сообщил управляющий директор биржи Владимир Крекотень.

"В этом году мы в третий раз побьем свой собственный бенчмарк в один квадриллион рублей. За семь месяцев оборот составил уже 657 триллионов рублей, и мы думаем, что один квадриллион мы увидим по итогам этого года", - сказал Крекотень журналистам.

Cовокупный объем торгов на рынках Мосбиржи по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в один квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году объем торгов вырос на 4,6% и достиг 1,1 квадриллиона.

По словам директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина, по итогам июля на бирже каждый день совершают сделки 995 тысяч клиентов. "Надеемся, в ближайшее время каждый день стабильно больше 1 млн клиентов будут совершать операции", - добавил он.

Блохин указал, что доля инвесторов-нерезидентов из "дружественных" стран в торгах акциями сейчас очень мала, поскольку режим счетов "С" распространяется не только на "недружественных" нерезидентов.

"Даже иностранные депозитарии дружественных юрисдикций, и инвесторы, которые хотят прийти на российский рынок, делать этого сейчас не могут, поскольку режим счетов "С" этого не предполагает. У нас есть большая задача упростить доступ дружественных резидентов на наш рынок. Для этого необходимо изменение регуляторного ландшафта", - отметил он.