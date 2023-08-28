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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Китайская BYD Electronic может купить сегмент американской Jabil за $2,2 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская Jabil Inc., занимающаяся контрактным производством электроники, заключила предварительное соглашение с китайской BYD Electronic о продаже бизнеса по выпуску электронных компонентов для мобильных устройств примерно за $2,2 млрд, говорится в пресс-релизе Jabil.

Сделка не будет завершена до тех пор, пока стороны не проведут комплексную экспертизу (due diligence) и не подпишут окончательное соглашение.

"В случае завершения сделки поступления от нее позволят укрепить нашу ориентированную на акционеров структуру капитала, включая постепенный выкуп акций, - объяснила Jabil. - Кроме того, она создаст возможности для дальнейших инвестиций в электромобили, возобновляемую энергетику, здравоохранение, облачные центры обработки данных на основе искусственного интеллекта и другие рынки сбыта".

Сделка ознаменует собой расширение основной цепочки поставок BYD Electronic в сфере потребительской электроники, которое позволит компании дополнительно нарастить рыночную долю и укрепить лидирующие позиции в отрасли, пишет MarketWatch со ссылкой на совместное заявление Jabil и BYD Electronic.

В периметр сделки войдут производственные активы в Чэнду и Уси.

BYD Electronic - производственная компания, работающая на рынках смартфонов, планшетов, автомобилей на новых источниках энергии (NEV) и беспилотных летательных аппаратов.

BYD Чэнду Уси Jabil США Китай
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