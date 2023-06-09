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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Китайская BYD представила новый бренд для конкуренции с Tesla

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co. запускает пятую марку автомобилей на новых источниках энергии (NEV), говорится в пресс-релизе компании.

Модели под брендом Fang Cheng Bao, название которого означает на китайском "формула" и "леопард", будут варьироваться от внедорожников до спортивных автомобилей. Первым в линейке станет внедорожник с кодовым названием "SF", запуск которого ожидается в этом году.

Детали о стоимости и целевых рынках сбыта новых машин не раскрываются.

Компания прежде фокусировалась на относительно недорогих автомобилях, но теперь, судя по всему, продолжит осваивать более высокий ценовой сегмент, где будет теснее конкурировать с американской Tesla, пишет Barron's.

BYD лидирует в Китае по продажам электромобилей, указывает издание.

Долгосрочным инвестором компании выступает Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета. В мае стало известно о сокращении ее пакета акций до 9,87% в результате продажи 1,96 млн бумаг на сумму 462,09 млн гонконгских долларов ($58,88 млн).

Рыночная стоимость BYD по итогам торгов в Гонконге в пятницу повысилась на 1,4% до $789,44 млрд гонконгских долларов.

Китай BYD Berkshire Hathaway Tesla
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