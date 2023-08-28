Инвесторы начинают сомневаться в котировках акций США на фоне жесткой ДКП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на прошлой неделе вновь отметил слишком быструю инфляцию и подтвердил готовность регулятора удерживать ставки на высоком уровне в течение длительного времени.

В целом слова Пауэлла не стали неожиданностью для рынка, пишет The Wall Street Journal; со ссылкой на мнение аналитиков и инвесторов. При этом многие надеялись на более мягкую риторику и сигналы скорого окончания цикла повышения ставок.

Трейдеры оценивают вероятность еще одного подъема стоимости заимствований до конца года в 54% по сравнению с 32% неделей ранее, показывают данные FedWatch от CME Group. В то же время оценка вероятности снижения ставок к середине следующего года упала до 62% с 83%.

Перспектива новых ужесточений ДКП вызвала рост доходности американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних US Treasuries в последние дни достигала 4,339%, максимального уровня с 2007 года, тогда как в конце июля показатель находился на уровне 3,956%.

"В какой момент рынок облигаций составит конкуренцию рынку акций в глазах инвесторов?", - задался вопросом инвестиционный директор CIBC Private Wealth US Давид Донабедян.

"Американские акции оказались в непростой ситуации, - написал Джеймс Сен-Обен из Sierra Mutual Funds. - В последнее время котировки достигли очень высоких уровней, и теперь такие оценки нужно будет подтвердить фундаментальными показателями".

Между тем рост процентных ставок увеличивает стоимость привлечения нового капитала для компаний, что, как правило, приводит к снижению котировок, отметила инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт.

"В какой-то момент котировки будут вынуждены отразить изменение процентных ставок и реальных ставок, - сказала она. - Когда растет стоимость капитала, оценка стоимости акций по отношению к прибыли снижается, это простая математика".

Сейчас капитализация компаний из индекса S&P 500 в 18,6 раза превышает их ожидаемую прибыль в ближайшие 12 месяцев, по данным FactSet. В начале года мультипликатор составлял 16,6х, а средний показатель за последние 20 лет равняется 15,8х.

"Чем объясняется мультипликатор в 19х в мире, где реальные ставки находятся в районе 2%? Такой показатель кажется немного завышенным", - написал Донабедян.