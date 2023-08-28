Danaher купит британскую биотехнологическую Abcam

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американский промышленный конгломерат Danaher Corp. договорился о покупке британской биотехнологической Abcam plc по цене $24 за акцию, говорится в пресс-релизах компаний. Таким образом, Abcam оценена примерно в $5,7 млрд, включая долг.

Сделка, единогласно одобренная советами директоров обеих компаний, будет оплачена денежными средствами, а ее закрытие запланировано на середину 2024 года.

Ожидается, что Abcam будет работать как отдельная компания в рамках сегмента Danaher, специализирующегося на бионауках (Life Sciences).

В июне совет директоров Abcam приступил к рассмотрению "стратегических вариантов", в рамках которого велись переговоры более чем с 30 потенциальными контрагентами, включая свыше 20 возможных стратегических покупателей.

Abcam основана в 1998 году, а ее технологии используют порядка 750 тысяч исследователей в более чем 130 странах мира.