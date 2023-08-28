"Фортум" планирует до конца ноября выплатить в рамках windfall tax 449 млн руб.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Общества группы ПАО "Фортум", подпадающие под критерии уплаты налога на сверхприбыль, планируют перечислить до конца ноября в федеральный бюджет 449,429 млн рублей, говорится в отчете компании.

В соответствии с ФЗ "О налоге на сверхприбыль", его должны будут уплатить представители крупного бизнеса, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 и 2022 годы превысит 1 млрд рублей, напомнила компания.

"В случае ранней уплаты налога посредством обеспечительного платежа в период с октября по ноябрь 2023 года эффективная ставка налога снижается до 5%. Общества группы, попадающие под критерий уплаты налога на сверхприбыль, планируют воспользоваться данной скидкой", - говорится в отчетности.

Перечень компаний группы, которые планируют выплаты в рамках windfall tax, не уточняются.

Согласно отчетности, по состоянию на 30 июня 2023 года ПАО владеет 100% уставного капитала в АО "Уральская теплосетевая компания", ООО "ФНГ 4", ООО "Фортум", ООО "Бугульчанская СЭС", АО "Фортум энергия ветра", инвестиционном товариществе "Фонд развития ветроэнергетики", ООО "УК "Ветроэнергетика", ООО "Ульяновский ветропарк", а также по 50% в уставных капиталах ООО "Уральская энергосбытовая компания", "УСТЭК" и "УСТЭК Челябинск".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в начале августа 2023 года подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза – до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Сообщалось также, что в конце апреля президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

В августе акционеры "Фортума" одобрили смену фирменного названия на ПАО "Форвард Энерго". Изменения в ЕГРЮЛ пока не зарегистрированы.

В структуру "Фортума" входит 7 тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Энергокомпания с учетом совместных предприятий также является крупнейшим игроком на российском рынке возобновляемой энергетики с суммарным объемом проектов около 3,4 ГВт.