Дизельное топливо на заправках Москвы за три недели подорожало на 1,5 руб./л

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дизельное топливо продолжает активно дорожать на столичных заправках, за три недели стоимость литра выросла более чем на 1,5 рубля, сообщила Московская топливная ассоциация (МТА).

Средневзвешенная розничная цена дизтоплива по итогам прошлой недели в городе увеличилась на 53 коп., до 60,80 руб./л. Рост обусловлен повышением стоимости ДТ на заправках "Нефтьмагистрали" - на 1 руб., до 64,19 руб./л, Teboil - на 99 коп., до 60,52 руб./л, "Роснефти" - на 89 коп., до 60,13 руб./л, "Газпром нефти" - на 70 коп, до 59,91 руб./л. На АЗС "Татнефти" дизтопливо подорожало на 47 коп., до 59,46 руб./л, "ЕКА" - на 2 коп., до 61,74 руб./л.

Рост стоимости в рознице отражает динамику биржевых торгов последних недель. По данным СПбМТСБ, на 28 августа стоимость ДТ на бирже находится вблизи исторического максимума - 66,784 тыс. руб./т (по территориальному индексу европейской части России).

Цены на бензин на прошлой неделе продолжили умеренный, но стабильный рост. Аи-92 подорожал в среднем на 7 коп., до 50,36 руб./л, а Аи-95 - на 10 коп., до 55,86 руб./л.

Наибольшее увеличение вновь зафиксировано на заправках "Нефтьмагистрали", где и Аи-92 подорожал на 50 коп., до 53,77 руб./л, а АИ-95 - на 1 руб., до 57,69 руб./л. "Транс АЗС" повысила стоимость 92-го бензина на 30 коп., до 50,69 руб./л, 95-го - на 50 коп., до 55,93 руб./л.

На заправках под брендом Teboil стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 6 коп., до 49,40 руб./л и 54,61 руб./л соответственно. На заправках "Роснефти" бензин подорожал на 5 копеек: 92-й - до 50,13 руб./л, 95-й - до 55,23 руб./л.

На АЗС "Татнефти" Аи-92 подорожал на 5 коп., до 50,03 руб./л., а Аи-95 - на 4 коп, до 55,22 руб./л. Цена на Аи-92 на заправках "ЕКА" выросла на 1 коп., до 49,97 руб./л, стоимость Аи-95 осталась без изменений - 55,35 руб./л.