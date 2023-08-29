ММК сократил EBITDA в I полугодии на 14,5%, до 88 млрд рублей
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" в январе-июне 2023 года сократил EBITDA на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 88,067 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Рентабельность по EBITDA составила 25%, опустившись на 0,6 п.п.
Выручка ММК в первом полугодии упала на 12,5%, до 352,7 млрд рублей из-за снижения цен на металлопродукцию, которое частично нивелировалось ростом продаж, чистая прибыль - на 9,1%, до 51,618 млрд рублей.
Чистый долг остался в отрицательном значении - минут 84,183 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA составило минус 0,6х.
FCF ММК упал в первом полугодии на 48,3%, до 9,019 млрд рублей.
Основные финпоказатели ММК по МСФО за I полугодие (млн рублей):
|I полугодие 2023 года
|I полугодие 2022 года
|Изменение
|Выручка
|352 708
|403 039
|-12,5%
|EBITDA
|88 067
|102 982
|-14,5%
|Рентабельность EBITDA
|25%
|25,6%
|-0,6 п.п.
|Чистая прибыль
|51 618
|56 788
|-9,1%
|Свободный денежный поток
|9 019
|17 458
|-48,3%
|Чистый долг
|- 84 183
|-15 087
|-
|Net debt/EBITDA
|- 0,6х
|-0,06х
|-
|Чистый оборотный капитал
|103 626
|127 721
|-18,9%
Cash-cost сляба в первом полугодии составил 27,836 тыс. рублей/тонна.
Capex в январе-июне вырос на 35,5%, до 45,15 млрд рублей, отражая сохранение графика реализации инвестиционной программы в рамках стратегии группы.
В III квартале ММК прогнозирует сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка: стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности.
Комбинат подтвердил планы до конца 2023 года запустить первую очередь коксовой батареи №12 суммарной мощностью 1,25 млн тонн сухого кокса в год. Максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях группы в III квартале.
Группа намерена выплатить гарантийный депозит по налогу на сверхприбыль до 30 ноября 2023 года, говорится в отчетности ММК. Размер выплаты компания не называет.