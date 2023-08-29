ММК сократил EBITDA в I полугодии на 14,5%, до 88 млрд рублей

Рентабельность по EBITDA составила 25%, опустившись на 0,6 п.п.

Выручка ММК в первом полугодии упала на 12,5%, до 352,7 млрд рублей из-за снижения цен на металлопродукцию, которое частично нивелировалось ростом продаж, чистая прибыль - на 9,1%, до 51,618 млрд рублей.

Чистый долг остался в отрицательном значении - минут 84,183 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA составило минус 0,6х.

FCF ММК упал в первом полугодии на 48,3%, до 9,019 млрд рублей.

Основные финпоказатели ММК по МСФО за I полугодие (млн рублей):

I полугодие 2023 года I полугодие 2022 года Изменение Выручка 352 708 403 039 -12,5% EBITDA 88 067 102 982 -14,5% Рентабельность EBITDA 25% 25,6% -0,6 п.п. Чистая прибыль 51 618 56 788 -9,1% Свободный денежный поток 9 019 17 458 -48,3% Чистый долг - 84 183 -15 087 - Net debt/EBITDA - 0,6х -0,06х - Чистый оборотный капитал 103 626 127 721 -18,9%

Cash-cost сляба в первом полугодии составил 27,836 тыс. рублей/тонна.

Capex в январе-июне вырос на 35,5%, до 45,15 млрд рублей, отражая сохранение графика реализации инвестиционной программы в рамках стратегии группы.

В III квартале ММК прогнозирует сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка: стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности.

Комбинат подтвердил планы до конца 2023 года запустить первую очередь коксовой батареи №12 суммарной мощностью 1,25 млн тонн сухого кокса в год. Максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях группы в III квартале.

Группа намерена выплатить гарантийный депозит по налогу на сверхприбыль до 30 ноября 2023 года, говорится в отчетности ММК. Размер выплаты компания не называет.