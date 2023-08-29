"Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО. Без учета курсовых переоценок скорректированный чистый убыток группы в I полугодии 2023 года составил 20,1 млрд рублей против 27,2 млрд рублей убытка годом ранее (сокращение на 26%).
Скорректированный чистый убыток второго квартала составил 6,7 млрд рублей против 7,6 млрд рублей во втором квартале прошлого года.
Чистый убыток группы в I полугодии 2023 года составил 102 млрд рублей против 73,7 млрд рублей чистой прибыли за тот же период 2022 года.
EBITDA "Аэрофлота" составила 66,2 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем годом ранее.
Консолидированная выручка "Аэрофлота" подскочила на 40% до 252,2 млрд рублей.
Чистый долг группы к концу полугодия вырос на 6,9% относительно конца 2022 года до 538,2 млрд рублей.
По словам первого замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, на финансовый результат значительное влияние оказало изменение курса и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств. Курсовая "бумажная" переоценка только по арендным обязательствам в I полугодии составила почти 103 млрд рублей, из которой на II квартал 2023 года пришлось 59,1 млрд рублей.
"Мы работаем над инициативами, которые помогут снизить курсовую волатильность нашего результата в будущем, однако в ближайшей перспективе "неденежные" переоценки, относящиеся к долгосрочным обязательствам, продолжат оказывать влияние на наши результаты", - отметил Чиханчин.
"Улучшение выручки, органических операционной рентабельности и EBITDA подтверждает, что "Аэрофлот" находится на верном пути, и мы ожидаем, что высокий сезон принесет положительный вклад в наши годовые показатели", - добавил он.
Основные финансовые показатели:
|Млн руб.
|2К 2023
|2К 2022
|Изм.
|6М 2023
|6М 2022
|Изм.
|Выручка
|139 697
|81 132
|72,2 %
|252 176
|180 498
|39,7 %
|EBITDA
|35 874
|42 695
|-16,0 %
|66 214
|62 018
|6,8 %
|Рентабельность EBITDA
|25,7 %
|52,6 %
|-26,9 п.п.
|26,3 %
|34,4 %
|-8,1 п.п.
|Операционная прибыль/(убыток)
|2 362
|10 479
|-77,5 %
|-2 931
|-5 669
|-48,3 %
|(Убыток)/прибыль за период
|-55 507
|201 686
|-
|-102 000
|73 744
|-
|Убыток, скорректированный на курсовой эффект
|-6 749
|-7 578
|-10,9 %
|-20 083
|-27 186
|-26,1 %
|Справочно:
|Субсидии в составе финансовых результатов
|-
|21 003
|-
|11 608
|21 003
|-
Операционные расходы группы за 6 месяцев увеличились на 37% и составили 255,1 млрд руб., "что преимущественно связано с ростом объема операций", отметили в компании: в частности, провозные емкости увеличились на 23% год к году. Расходы на авиационное топливо выросли на 32%, до 90 млрд руб. - также на фоне роста объемов перевозок.
"Рост стоимости керосина на 11% частично компенсирован выплатами по топливному демпферу, который с одной стороны частично сгладил негативное влияние высокой стоимости топлива, с другой - снизился в абсолютном выражении в связи с индексацией отсечки цен, которая используется для расчета размера выплат", - сказано в сообщении перевозчика.
Операционные расходы
|Млн руб.
|2К 2023
|2К 2022
|Изм.
|6М 2023
|6М 2022
|Изм.
|Амортизация и таможенные пошлины
|33 512
|32 216
|4,0 %
|69 145
|67 687
|2,2 %
|Обслуживание воздушных судов и пассажиров
|25 987
|15 606
|66,5 %
|48 653
|36 773
|32,3 %
|Расходы на оплату труда
|18 187
|17 690
|2,8 %
|36 197
|36 489
|-0,8 %
|Техническое обслуживание воздушных судов
|5 143
|2 509
|2,0х
|8 440
|6 876
|22,7 %
|Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|3 250
|2 866
|13,4 %
|5 788
|6 570
|-11,9 %
|Прочие расходы/(доходы), нетто
|3 683
|-33 503
|-
|-3 163
|-36 349
|-91,3 %
|Операционные расходы за исключением авиационного топлива
|89 762
|37 384
|2,4х
|165 060
|118 046
|39,8 %
|Расходы на авиационное топливо
|47 573
|33 269
|43,0 %
|90 047
|68 121
|32,2 %
|Операционные расходы итого
|137 335
|70 653
|94,4 %
|255 107
|186 167
|37,0 %
Общий долг группы по состоянию на 30 июня 2023 года увеличился на 14,5% относительно конца 2022 года до 700,4 млрд рублей. "под влиянием курсовой переоценки лизингового портфеля". Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций вырос на 50% до 162,2 млрд рублей, "что среди прочих факторов отражает рост объема поступлений от продаж билетов на летний сезон". Чистый долг составил 538,2 млрд рублей, что на 6,9% выше показателя на 31 декабря 2022 года.
Долговая нагрузка
|Млн руб.
|30.06.2023
|31.12.2022
|Изменение
|Кредиты и займы
|128 737
|114 448
|12,5 %
|Обязательства по аренде
|571 092
|496 471
|15,0 %
|Пенсионные обязательства
|611
|647
|-5,6 %
|Общий долг
|700 440
|611 566
|14,5 %
|Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции
|162 244
|107 968
|50,3 %
|Чистый долг
|538 196
|503 598
|6,9 %
"Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа РФ. Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% – у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.