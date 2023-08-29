"Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО. Без учета курсовых переоценок скорректированный чистый убыток группы в I полугодии 2023 года составил 20,1 млрд рублей против 27,2 млрд рублей убытка годом ранее (сокращение на 26%).

Скорректированный чистый убыток второго квартала составил 6,7 млрд рублей против 7,6 млрд рублей во втором квартале прошлого года.

Чистый убыток группы в I полугодии 2023 года составил 102 млрд рублей против 73,7 млрд рублей чистой прибыли за тот же период 2022 года.

EBITDA "Аэрофлота" составила 66,2 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем годом ранее.

Консолидированная выручка "Аэрофлота" подскочила на 40% до 252,2 млрд рублей.

Чистый долг группы к концу полугодия вырос на 6,9% относительно конца 2022 года до 538,2 млрд рублей.

По словам первого замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, на финансовый результат значительное влияние оказало изменение курса и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств. Курсовая "бумажная" переоценка только по арендным обязательствам в I полугодии составила почти 103 млрд рублей, из которой на II квартал 2023 года пришлось 59,1 млрд рублей.

"Мы работаем над инициативами, которые помогут снизить курсовую волатильность нашего результата в будущем, однако в ближайшей перспективе "неденежные" переоценки, относящиеся к долгосрочным обязательствам, продолжат оказывать влияние на наши результаты", - отметил Чиханчин.

"Улучшение выручки, органических операционной рентабельности и EBITDA подтверждает, что "Аэрофлот" находится на верном пути, и мы ожидаем, что высокий сезон принесет положительный вклад в наши годовые показатели", - добавил он.

Основные финансовые показатели:

Млн руб. 2К 2023 2К 2022 Изм. 6М 2023 6М 2022 Изм. Выручка 139 697 81 132 72,2 % 252 176 180 498 39,7 % EBITDA 35 874 42 695 -16,0 % 66 214 62 018 6,8 % Рентабельность EBITDA 25,7 % 52,6 % -26,9 п.п. 26,3 % 34,4 % -8,1 п.п. Операционная прибыль/(убыток) 2 362 10 479 -77,5 % -2 931 -5 669 -48,3 % (Убыток)/прибыль за период -55 507 201 686 - -102 000 73 744 - Убыток, скорректированный на курсовой эффект -6 749 -7 578 -10,9 % -20 083 -27 186 -26,1 % Справочно: Субсидии в составе финансовых результатов - 21 003 - 11 608 21 003 -

Операционные расходы группы за 6 месяцев увеличились на 37% и составили 255,1 млрд руб., "что преимущественно связано с ростом объема операций", отметили в компании: в частности, провозные емкости увеличились на 23% год к году. Расходы на авиационное топливо выросли на 32%, до 90 млрд руб. - также на фоне роста объемов перевозок.

"Рост стоимости керосина на 11% частично компенсирован выплатами по топливному демпферу, который с одной стороны частично сгладил негативное влияние высокой стоимости топлива, с другой - снизился в абсолютном выражении в связи с индексацией отсечки цен, которая используется для расчета размера выплат", - сказано в сообщении перевозчика.

Операционные расходы

Млн руб. 2К 2023 2К 2022 Изм. 6М 2023 6М 2022 Изм. Амортизация и таможенные пошлины 33 512 32 216 4,0 % 69 145 67 687 2,2 % Обслуживание воздушных судов и пассажиров 25 987 15 606 66,5 % 48 653 36 773 32,3 % Расходы на оплату труда 18 187 17 690 2,8 % 36 197 36 489 -0,8 % Техническое обслуживание воздушных судов 5 143 2 509 2,0х 8 440 6 876 22,7 % Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 3 250 2 866 13,4 % 5 788 6 570 -11,9 % Прочие расходы/(доходы), нетто 3 683 -33 503 - -3 163 -36 349 -91,3 % Операционные расходы за исключением авиационного топлива 89 762 37 384 2,4х 165 060 118 046 39,8 % Расходы на авиационное топливо 47 573 33 269 43,0 % 90 047 68 121 32,2 % Операционные расходы итого 137 335 70 653 94,4 % 255 107 186 167 37,0 %

Общий долг группы по состоянию на 30 июня 2023 года увеличился на 14,5% относительно конца 2022 года до 700,4 млрд рублей. "под влиянием курсовой переоценки лизингового портфеля". Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций вырос на 50% до 162,2 млрд рублей, "что среди прочих факторов отражает рост объема поступлений от продаж билетов на летний сезон". Чистый долг составил 538,2 млрд рублей, что на 6,9% выше показателя на 31 декабря 2022 года.

Долговая нагрузка

Млн руб. 30.06.2023 31.12.2022 Изменение Кредиты и займы 128 737 114 448 12,5 % Обязательства по аренде 571 092 496 471 15,0 % Пенсионные обязательства 611 647 -5,6 % Общий долг 700 440 611 566 14,5 % Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции 162 244 107 968 50,3 % Чистый долг 538 196 503 598 6,9 %

"Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа РФ. Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% – у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.