Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза относительно убытка 2022 года - 14 млрд руб. против 50,4 млрд руб., сообщила компания.

Оба показателя содержат эффект курсовых переоценок, которые улучшили результаты 2022 года и ухудшили результаты 2023 года, уточнили в компании. В 2023 году на финансовый результат также положительно повлияло страховое урегулирование по самолетам, "что является оптимизационной инициативой с одной стороны, с другой - носит единоразовый характер", отметили в "Аэрофлоте".

С учетом корректировки на эффект валютного курса, страхового урегулирования, а также других неденежных корректировок впервые с 2019 года группа получила чистую прибыль - в размере 10,3 млрд руб. В 2022 году скорректированный убыток составил 41,4 млрд руб.

EBITDA в прошлом году выросла в 2,8 раза, превысив 318,3 млрд руб.

Выручка группы подскочила на 48%, до 612,2 млрд руб., что выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который составил 598 млрд руб. и предполагает рост на 45%.

Основные финансовые показатели

Млн руб. 4К 2023 4К 2022 Изм. 12М 2023 12М 2022 Изм. Выручка 171 090 99 166 72,5% 612 194 413 316 48,1% EBITDA 144 074 -14 797 - 318 347 112 907 2,8x Рентабельность EBITDA 84,2% - - 52,0% 27,3% 24,7 п.п. Операционная прибыль/убыток 111 693 -43 483 - 182 253 -13 367 - Прибыль/убыток за период 97 301 -112 350 - -14 021 -50 371 -3,6х Скорректированная прибыль/убыток* 8 309 -39 691 - 10 287 -41 448 -

*Чистая прибыль/убыток, скорректированные на курсовой эффект от аренды, эффект страхового урегулирования и резервы на предоплату по заключенным договорам с учетом курсовой переоценки.

"Значительный вклад внес четвертый квартал 2023 года, который, несмотря на низкий сезон, показал самые сильные результаты в исторической перспективе благодаря устойчивому спросу на перевозки, - отметил первый замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. - С учетом корректировок на единоразовые денежные эффекты в традиционно убыточном четвертом квартале в 2023 году группа "Аэрофлот" получила прибыль в размере 8,3 млрд руб.".

В текущем году компания видит сохранение высокого спроса и загрузки, "превышающей нормализованные уровни зимнего сезона, это дает надежду на продолжение позитивных трендов", добавил Чиханчин.

Операционные расходы группы за 2023 год остались практически на уровне предыдущего года, увеличившись на 0,8%, до 429,9 млрд руб. Рост расходов на фоне расширения производственной программы и увеличения провозных емкостей на 19,9% был компенсирован получением доходов по страховому урегулированию и демпферных поступлений, учитываемых в статье "прочие доходы/расходы". При этом отмечается увеличение затрат на топливо, аэропортовые сборы, а также техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, "что связано в первую очередь с ростом количества рейсов и стоимости товаров и услуг сторонних организаций".

Операционные расходы

Млн руб. 4К 2023 4К 2022 Изм. 12М 2023 12М 2022 Изм. Амортизация и таможенные пошлины 32 381 28 686 12,9% 136 094 126 274 7,8% Обслуживание воздушных судов и пассажиров 30 174 20 704 45,7% 112 889 82 310 37,2% Расходы на оплату труда 21 893 15 855 38,1% 77 447 70 610 9,7% Техническое обслуживание воздушных судов 7 776 2 955 2,6х 23 353 12 852 81,7% Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 4 174 3 266 27,8% 12 856 12 818 0,3% Расходы на средства связи 1 160 1 231 -5,8% 4 015 8 652 -53,6% Прочие доходы/расходы, нетто -101 649 27 665 - -155 885 -53 463 2,9х Операционные расходы за исключением авиационного топлива -4 091 100 362 - 210 769 260 053 -19,0% Расходы на авиационное топливо 63 488 42 287 50,1% 219 172 166 630 31,5% Операционные расходы итого 59 397 142 649 -58,4% 429 941 426 683 0,8%

Общий долг группы по состоянию на 31 декабря 2023 года увеличился на 22,3%, до 747,8 млрд руб. Размер кредитов и займов снизился на 8,8%. При этом банковский долг и задолженность по облигациям снизились на 23%, до 88,2 млрд руб. В кредиты и займы, уточнили в компании, также включены дисконтированные обязательства в сумме 16,2 млрд руб. по будущим платежам по аренде, возникшие в рамках продажи с обратной арендой 10 Boeing 777.

Чистый долг группы на конец 2023 года составил 630,7 млрд руб., что на 25,2% выше показателя на конец 2022 года. С учетом улучшения показателя EBITDA уровень долговой нагрузки не ухудшился, отметили в компании.

Долговая нагрузка

Млн руб. 31.12.2023 31.12.2022 Изменение Кредиты и займы** 104 368 114 448 -8,8% в т.ч. кредиты банков и облигации 88 175 114 448 -23,0% Обязательства по аренде 642 883 496 471 29,5% Пенсионные обязательства 554 647 -14,4% Общий долг 747 805 611 566 22,3% Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции 117 126 107 968 8,5% Чистый долг 630 679 503 598 25,2%

** В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 самолетов Boeing 777. Полученное от лизингодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заемных средств.

Как сообщалось, по итогам 2023 года группа "Аэрофлот" перевезла 47,3 млн пассажиров, что на 16,3% больше, чем в 2022 году. Процент занятости пассажирских кресел составил рекордные 87,5%, увеличившись на 3,9 процентного пункта.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.