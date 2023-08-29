Подписано соглашение о взаимном признании странами ЕАЭС банковских гарантий при госзакупках

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В ЕАЭС подписано соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщило во вторник госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Сообщается, что документ подписан на очередном заседании совета ЕЭК в Москве, в повестку дня которого было включено 43 вопроса, охвативших сферы технического и таможенного регулирования в рамках ЕАЭС, цифрового сотрудничества между государствами-членами, международного позиционирования союза.

"В ходе мероприятия подписано соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Разработка и подписание соглашения обусловлены отсутствием в настоящее время возможности использования банковских гарантий, выданных банками-резидентами одного государства - члена союза, в качестве обеспечения заявки на участие в государственных (муниципальных) закупках и обеспечения контракта (договора) при проведении таких закупок заказчиками другого государства-участника", - говорится в сообщении.

Также подписание соглашения обусловлено необходимостью устранения препятствия, связанного с участием в процедурах государственных (муниципальных) закупках, проводимых на территории РФ.

Сообщается также, что члены совета ЕЭК обсудили проект декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС на период до 2030 и 2045 годов. "Планируется, что этот документ будет принят главами государств - членов ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2023 года", - говорится в сообщении.