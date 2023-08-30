Рубль перешел к заметному снижению к доллару и юаню без поддержки со стороны экспортеров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань перешли к заметному росту на Московской бирже утром в среду после спокойного начала торгов, рубль сменил нейтральную позицию и начал снижение, лишившись поддержки экспортеров после завершения налогового периода.

Спокойными для нацвалюты стали только первые минуты начала торгов среды, затем рубль перешел к заметному снижению. К 30-й минуте доллар поднялся до 95,99 руб./$1 (+53,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени укрепился на Московской бирже на 3,9 коп. - до 13,13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", фундаментальные факторы благоприятны для нацвалюты, однако ключевую роль сыграло снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения налоговых выплат.

Не исключено, что рубль ослаб после потери поддержки на фоне завершения налогового периода и за счет спекулятивного наращивания покупки валюты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:25 по Москве составила $85,17 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,48 за баррель, что на 0,39% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду наблюдается позитив: китайский CSI 300 поднялся на 0,06%, японский Nikkei 225 вырос на 0,68%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,56%, южнокорейский Kospi укрепился на 0,64%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 1,48%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 1,45%.