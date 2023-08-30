Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Рубль перешел к заметному снижению к доллару и юаню без поддержки со стороны экспортеров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань перешли к заметному росту на Московской бирже утром в среду после спокойного начала торгов, рубль сменил нейтральную позицию и начал снижение, лишившись поддержки экспортеров после завершения налогового периода.

Спокойными для нацвалюты стали только первые минуты начала торгов среды, затем рубль перешел к заметному снижению. К 30-й минуте доллар поднялся до 95,99 руб./$1 (+53,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени укрепился на Московской бирже на 3,9 коп. - до 13,13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", фундаментальные факторы благоприятны для нацвалюты, однако ключевую роль сыграло снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения налоговых выплат.

Не исключено, что рубль ослаб после потери поддержки на фоне завершения налогового периода и за счет спекулятивного наращивания покупки валюты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:25 по Москве составила $85,17 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,48 за баррель, что на 0,39% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду наблюдается позитив: китайский CSI 300 поднялся на 0,06%, японский Nikkei 225 вырос на 0,68%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,56%, южнокорейский Kospi укрепился на 0,64%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 1,48%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 1,45%.

Московская биржа NYMEX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей

"Металлоинвест" может заплатить windfall tax в размере 6,9 млрд рублей

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2023 г. составила 296,2 млрд руб.

"Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО

"Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });