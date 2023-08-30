Белоруссия сократит потребление газа в 2023 году на 12%, до 16,7 млрд кубометров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Белоруссии в 2023 году составит 16,7 млрд кубометров против 19 млрд кубометров в 2022 году (снижение на 12% - ИФ), сообщил через пресс-службу министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"В целом по 2023 году оцениваем объем отпуска природного газа газоснабжающими организациями в объеме 16,7 млрд кубометров при уровне прошлого года 19 млрд кубометров", - сказал он.

За январь-июль текущего года потребление природного газа в стране снизилось на 15%, до 9,4 млрд кубометров, что в основном связано с работой БелАЭС. С момента включения в энергосистему первого энергоблока (3 ноября 2020 года) станция выработала 18,5 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить около 5 млрд кубометров газа. "С вводом второго энергоблока атомная станция будет генерировать такой же объем электроэнергии ежегодно, что обеспечит замещение 4,5-5 млрд кубометров газа в год", - отметил министр.

При этом он констатировал, что отдельные производства и предприятия увеличивают потребление природного газа.

"Это связано с увеличением объемов производства продукции, востребованной на внешних рынках и внутри страны, а также созданием новых производств, где в рамках технологического процесса также используется природный газ", - объяснил глава Минэнерго.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, второй - в мае 2023 года.