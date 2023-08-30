Мишустин заявил, что аномальная жара осложнила ситуацию в электросетевом комплексе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аномальная жара усложнила работу электросетевого комплекса в ряде районов России, в частности, на особом контроле находится ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе, то же относится и к новым регионам России, где многое предстоит восстанавливать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"У нас очень большая территория, и в некоторых районах, конечно, сохраняется непростая ситуация, которая зачастую осложняется в том числе аномальной погодой, как этим летом, когда европейская часть России столкнулась с экстремально высокой температурой воздуха, что существенно увеличило нагрузку на электросетевой комплекс", - сказал Мишустин в среду на церемонии запуска подмосковной подстанции "500 кВ Пахра".

По его словам, в этом вопросе нужно взаимодействие с региональными властями, чтобы принимаемые решения были максимально эффективными.

"На особом контроле - положение дел в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. Конечно, ещё многое предстоит восстановить и в том числе в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области", - добавил премьер.

Он отметил, что сегодня энергокомпании реализуют масштабные ремонтные инветпрограммы, которые предусматривают техническое перевооружение и реконструкцию оборудования, и в текущем году на эти цели предусмотрено более 1 триллиона рублей.