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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Мишустин заявил, что аномальная жара осложнила ситуацию в электросетевом комплексе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аномальная жара усложнила работу электросетевого комплекса в ряде районов России, в частности, на особом контроле находится ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе, то же относится и к новым регионам России, где многое предстоит восстанавливать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"У нас очень большая территория, и в некоторых районах, конечно, сохраняется непростая ситуация, которая зачастую осложняется в том числе аномальной погодой, как этим летом, когда европейская часть России столкнулась с экстремально высокой температурой воздуха, что существенно увеличило нагрузку на электросетевой комплекс", - сказал Мишустин в среду на церемонии запуска подмосковной подстанции "500 кВ Пахра".

По его словам, в этом вопросе нужно взаимодействие с региональными властями, чтобы принимаемые решения были максимально эффективными.

"На особом контроле - положение дел в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. Конечно, ещё многое предстоит восстановить и в том числе в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области", - добавил премьер.

Он отметил, что сегодня энергокомпании реализуют масштабные ремонтные инветпрограммы, которые предусматривают техническое перевооружение и реконструкцию оборудования, и в текущем году на эти цели предусмотрено более 1 триллиона рублей.

В среду Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции "500 кВ Пахра" после комплексной реконструкции, которая стала самым масштабным проектом по обновлению электросетевой подстанции в России за последние пять лет. На церемонии также присутствовали вице-премьер Александр Новак, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, полпред в ЦФО Игорь Щеголев и гендиректор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

Подстанция является опорным звеном южного сегмента Московского энергетического кольца - одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов, системообразующей сети Москвы и Подмосковья, включающей в себя девять крупнейших питающих центров и соединяющие их линии электропередачи общей протяженностью 376 км.

Подстанция "Пахра" обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово с пассажиропотоком более 21 млн человек в 2022 году, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла.

Михаил Мишустин
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