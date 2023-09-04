Дизельное топливо на заправках Москвы за неделю подорожало на 35 копеек

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Активный рост цен на дизельное топливо на заправках Москвы продолжается почти месяц, бензин на протяжении этого же периода дорожает менее значительно - в пределах 10 копеек в неделю, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Средневзвешенная розничная цена дизтоплива по итогам прошлой недели в столице увеличилась на 35 коп., до 61,15 руб./л. Наибольший рост стоимости отмечен на АЗС "НефтьМагистрали" и "Газпром нефти" - на 1 рубль, до 65,19 руб./л и 60,91 руб./л соответственно. На заправках "Татнефти" дизтопливо подорожало на 59 коп., до 60,05 руб./л., "Транс АЗС - на 56 коп., до 60,24 руб./л. Teboil и "Роснефть" повысили стоимость ДТ на 30 коп. - до 60,82 руб./л и 60,43 руб./л.

Цены на бензин на прошлой неделе продолжили умеренный, но стабильный рост. Аи-92 и Аи-95 подорожали на московских заправках в среднем на 9 коп., до 50,45 руб./л и 55,95 руб./л соответственно. В частности, "НефтьМагистраль" повысила цены на бензин на 1 рубль: Аи-92 подорожал до 54,77 руб./л, Аи-95 - до 61,19 руб./л. На АЗС Teboil 92-й бензин подорожал в среднем на 50 коп., до 49,9 руб./л, 95-й - на 40 коп., до 55,01 руб./л. На заправках "Транс АЗС" Аи-92 подорожал на 30 коп., до 51,29 руб./л, Аи-95 - на 27 коп., до 56,20 руб./л. "Татнефть" повысила стоимость 92-го бензина на своих заправках на копейку, до 50,04 руб./л.

Рост цен на моторное топливо в рознице отражает динамику биржевых торгов. В настоящее время цены на СПбМТСБ и на бензины, и на дизельное топливо находятся на исторических максимумах. Их активный рост продолжается на протяжении нескольких месяцев.