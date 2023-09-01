Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,1% и снижением индекса РТС на 0,2%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне высокой нефти (Brent торгуется на уровне $87 за баррель), сдерживающим фактором выступают смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,1%, индекс РТС просел на 0,2% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3231,79 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1056,87 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 96,34 рубля (+0,31 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+3,2%), расписки TCS Group (+1,2%), бумаги "Яндекса" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Русала" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки OZON (+0,2%), акции "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что внешний фон утром в пятницу можно назвать в целом позитивным. Производственная активность в Китае неожиданно демонстрирует прирост, Народный банк КНР предпринимает меры по поддержке курса юаня, дорожает нефть, ориентируясь на китайскую статистику и планы членов ОПЕК+ по сохранению добровольного сокращения производства. Соответственно, для российских акций складывается благоприятный внешний фон, который может помочь индексу МосБиржи вновь покорить годовой максимум. Утренняя нисходящая динамика рубля также способствует покупкам акций экспортеров, полагает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что индекс МосБиржи может продолжить восходящую динамику в случае сохранения тенденций на ослабление рубля и роста цен на нефть. Однако такой неуверенный выход из боковика на снижающихся объемах не может служить сигналом к росту. К этому добавляется конец недели: многие инвесторы предпочитают фиксировать свои позиции перед выходными, чтобы избавиться от рисков. На американском рынке в пятницу все внимание будет приковано к данным по уровню безработицы, которым ФРС уделяет внимание при принятии решения по ключевой ставке.

Фондовые рынки США и Азии

В США накануне индексы акций S&P 500 и Dow снизились на 0,2-0,5%, подрос на 0,1% Nasdaq; лето завершилось на минорной ноте из-за статданных, повысивших шансы на новые повышения ставок ФРС.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, биржа Гонконга закрыта из-за тайфуна), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне четверга).

Гонконгская фондовая биржа в связи с предупреждением о тайфуне отменила в пятницу все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, заявил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.

По данным Гонконгской обсерватории, к Гонконгу приближается тайфун "Саола", а погода будет постепенно ухудшаться.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября, сообщается в пресс-релизе НБК.

Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года, пишет South China Morning Post. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август, ожидается рост числа рабочих мест на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу сохраняют позитивную динамику после скачка накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила $87,04 за баррель (+0,3% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $83,8 за баррель (+0,2% и +2,5% в четверг).

Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в "плюсе" третий месяц кряду.

Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.

Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.