Суд взыскал неустойку только за 2022 г. в деле завода "Газпрома" против "Юганкснефтегаза"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Восьмой арбитражный апелляционный суд, который ранее частично встал на сторону АО "Газпром трубинвест" (Волгореченский трубный завод "Газпрома") в споре о толковании условий заключенного с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (входит в НК "Роснефть") договора, принял решение взыскать с ответчика 515 млн рублей неустойки из требуемых 4,6 млрд рублей в связи с неисполнением им обязательств по заказу трубной продукции в 2022 году, говорится в мотивировочной части решения суда.

"В 2022 году покупателем не были получены и оплачены товары в общем объеме 60 781 тонна. С учетом права покупателя на опцион в сторону уменьшения (-20%), суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что покупателем в дополнение к фактически полученному подлежал получению и оплате объем товаров в размере не менее 40 485 тонн (из 101 048 тонн трубной продукции, указанной ответчиком в 2022 году в годовых отгрузочных разнарядках на поставку товара - ИФ)", - поясняется в материалах суда.

"РН-Юганскнефтегаз" не оплатил и не получил указанный товар, что свидетельствует о возникновении на стороне ответчика убытков в виде упущенной выгоды, резюмировал суд.

Вместе с тем "РН-Юганскнефтегаз" привел доводы о выборке в прошлом году 22 111 тонн обсадных труб у "Газпром трубинвеста" через ООО "Синарастройкомплект", но суд признал их необоснованными.

"Между "Газпром трубинвест" (поставщик) и ООО "Синарастройкомплект" (покупатель) заключен договор поставки от 23 мая 2022 года, условиями которого не предусмотрен зачет объема трубной продукции, поставленной указанному покупателю в качестве исполнения обязательств по поставке трубной продукции, ответчику (. . .) Из буквального содержания данного акта не следует достижение сторонами соглашения о получении "Синарастройкомплектом" у "Газпром трубинвеста" товаров по договору за "РН-Юганскнефтегаз", - говорится в материалах.

При этом суд счел, что нефтяная компания выбрала минимальный гарантированный объем трубной продукции из общего количества товара, указанного в отгрузочных разнарядках за 2019-2021 годы, с учетом условия об опционе в сторону уменьшения.

Как сообщалось, 24 августа апелляционная инстанция частично удовлетворила требования "Газпром трубинвеста" - приняла решение взыскать с "РН-Юганскнефтгаз" упущенную выгоду в размере более 515 млн рублей и отказать в удовлетворении остальной части иска.

В мае 2023 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказал "Газпром трубинвесту" во взыскании с "РН-Юганскнефтегаза" 4,6 млрд рублей неустойки в связи с неверным толкованием истцом условий договора и норм гражданского законодательства.

В 2017 году стороны заключили небольшой краткосрочный контракт на полгода и объемом менее 5 тыс. тонн. Он допускал и возможность дальнейшего долгосрочного сотрудничества, в рамках которого нефтяная компания могла приобрести в 2018-2022 годах более 437 тыс. тонн трубной продукции (минимально гарантированный объем).

Реально "РН-Юганскнефтегаз" заказал и оплатил за этот период только 217 тыс. тонн. Суд заключил, что у "РН-Юганскнефтегаза" не возникла обязанность приобретать у "Газпром трубинвеста" минимально гарантированный объем товара, а тот в свою очередь не вправе был рассчитывать на получение дохода от продажи предложенного в договоре объема товара.

"РН-Юганскнефтегаз" в марте направил в суд встречный иск о взыскании с "Газпром трубинвеста" неустойки за нарушение сроков поставки товара, однако суд отказался его рассматривать из-за не связанных между собой обстоятельств дела.

"Газпром трубинвест" производит трубы для обустройства нефтяных и газовых месторождений, 99,9% уставного капитала принадлежит ПАО "Газпром".

"РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие "Роснефти", ведет добычу и геологоразведку на 31 месторождении в ХМАО.

В 2022 году предприятие добыло более 64,69 млн. тонн нефти (снижение на 5,3% по сравнению с 2021 годом) и 5,7 млрд куб. м газа (рост на 14,9%).