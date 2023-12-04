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Компаниям в РФ могут усложнить переезд из столиц в САР ради налоговой экономии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал ко второму чтению поправку о расширении круга российских компаний, которым власти городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - смогут блокировать получение статуса международной холдинговой компании (МХК) при перерегистрации в специальные административные районы (САР).

Весной 2022 года российские компании получили право "переезжать" в САР и оформлять там статус МХК, позволяющий рассчитывать на налоговые преференции (пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным). Но власти регионов их прежней дислокации могут воспрепятствовать "переезду", если вклад компании в поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет выше 1% хотя бы в одном из трех последних календарных лет.

Теперь для трех упомянутых городов этот показатель предлагается снизить до 0,1%, что значительно расширяет круг предприятий и организаций, которые подпадают под этот лимит. Соответствующая поправка была внесена при подготовке ко второму чтению законопроекта № 330129-8.

"Для городов федерального значения вносится специальный критерий, при превышении которого субъект вправе направить возражения относительно приобретения статуса МХК. Если для всех он 1%, то для больших городов у нас 0,1% становится критерий", - сказал на заседании комитета директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.

Кроме того, подготовленный ко второму чтению законопроект упрощает процедуру согласования "переезда" в САР для компаний, чей налоговый вклад в региональный бюджет невелик - менее упомянутых пороговых значений. Они смогут направлять в высший исполнительный орган власти субъекта уведомление о планах на получение статуса МХК не за полгода, как сейчас, а за один месяц до подачи соответствующего заявления. Для компаний, которые приносят в местные бюджеты более 1% или 0,1% для Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, будут действовать прежние правила: известить местных чиновников о "переезде" необходимо будет за полгода.

Москва Санкт-Петербург Севастополь Госдума
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