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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

В США индекс ISM Manufacturing в августе вырос сильнее прогноза

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6 пункта по сравнению с 46,4 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали менее существенного подъема - до 47 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже десять месяцев подряд.

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ISM США
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