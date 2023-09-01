К Системе передачи финансовых сообщений Банка России подключено 514 участников

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Система передачи финансовых сообщений (СПФС) по данным за первое полугодие 2023 года насчитывает 514 участников, в том числе 131 нерезидента, сообщила на конференции первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Мы (Банк России - ИФ) создали платформу в 2014 году, и сейчас это уже 514 участников. И активно подключаются нерезиденты, те, которые с нами хотят сохранить отношения, это 131 нерезидент из 15 стран. У нас колоссально вырос трафик, и мы при этом, сделав инфраструктуру с запасом, обрабатываем этот трафик без каких-либо задержек и изменений", - сказала Скоробогатова.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в феврале заявляла, что к СПФС подключено 469 участников, из них порядка 115 - нерезиденты из 14 стран.

Согласно стратегии развития национальной платежной системы (НПС) ЦБ на 2021-2023 годы, ключевые показатели которой были обновлены в ноябре прошлого года, регулятор до конца года планирует увеличить количество подключенных к СПФС стран до 18.

Банки до 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру, сообщал ЦБ в марте. Таким образом, кредитные организации должны будут отказаться от использования SWIFT при осуществлении переводов на территории России.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую подпали в том числе некоторые банки. СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Ряд российских банков, которые подпали под блокирующие санкции, уже отключены от SWIFT.