К российскому аналогу SWIFT подключились резиденты еще четырех стран

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Количество стран - участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России выросло до 20 с 16 стран в III квартале 2023 года, говорится в презентации первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина на "Дне финансов" на выставке "Россия".

Всего к СПФС сейчас подключено 557 банков и компаний, в том числе 159 нерезидентов.

По данным ЦБ на конец сентября 2023 года, СПФС насчитывала 550 организаций, примерно 150 из них - нерезиденты из 16 стран.

Система передачи финансовых сообщений - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.