Российский рынок акций начал сентябрь с максимума индекса МосБиржи с февраля 2022 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными, в то время как внешние фондовые площадки и нефть выросли на надеждах на паузу в ужесточении монетарной политики Федрезерва США.

Индекс МосБиржи в пятницу превысил 3230 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с февраля 2022 года за счет ослабления рубля, лидировали "префы" "Транснефти" (+3,7%) на новостях о вероятном сплите бумаг; во "втором эшелоне" подскочили более чем на 70% акции "Глобалтрак менеджмент" без новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 3231,35, индекс РТС просел на 0,35% до 1055,43 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.

К 18:50 доллар подорожал на 42 копейки, до 96,45 рубля, днем курс поднимался до 96,74 рубля/$1.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,1-2,3%, доллар подорожал на 1,03 рубля.

Совет директоров ПАО "Транснефть" может в сентябре рассмотреть вопрос о дроблении акций компании в соотношении 1/100, сообщил "Интерфаксу" член совета директоров монополии Геннадий Шмаль.

Уставный капитал "Транснефти" разделен на 5 694 468 обыкновенных и 1 554 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все обыкновенные акции принадлежат государству, на рынке торгуются "префы". Это самая дорогая (в абсолютном выражении) акция на российском фондовом рынке из числа ликвидных бумаг.

Первым идею сплита "префов" в пропорции 100 к 1 предложил в 2017 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вошедший тогда в совет директоров "Транснефти". Он отмечал, что это повысит акционерную стоимость компании и привлекательность вложений в нее для инвесторов, снизив порог входа. В 2021 году совет директоров компании подтверждал планы дробления акций, но планировалось провести консультации с международными институциональными инвесторами и проработать вопросы, касающиеся правового регулирования дробления бумаг "Транснефти" по законодательству ЕС.

Подорожали в пятницу также акции "РусГидро" (+3,4%), "АЛРОСА" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Газпрома" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), расписки OZON (-0,2%), бумаги Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "ММК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, поддержку рынку акций на неделе оказали выросшая нефть и ослабление рубля, а также сильная отчетность ряда нефтегазовых компаний, которая позволяет инвесторам надеяться на продолжение выплат промежуточных дивидендов в 2023 году.

В пятницу после выхода данных о занятости в США за август, позиции доллара относительно мировых валют ослабли, а котировки золота и нефти усилили рост, что позволяет ожидать продолжения позитивной тенденции на российском рынке акций на будущей неделе, считает эксперт.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций завершил неделю разнонаправленной динамикой "фишек", индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 3200 пунктов. Драйверы подъема остались прежними - слабость рубля и рост цен на нефть. Сдерживал покупателей фактор пятницы, актуальный в условиях сложной геополитики.

Отчет по рынку труда США показал рост безработицы в августе до 3,8% с июльских 3,5%. Для американского рынка акций и общерыночного сантимента это позитивно, поскольку ослабление рынка труда снижает вероятность дальнейшего роста процентных ставок ФРС, считает эксперт.

На старте будущей недели внимание участников торгов может быть приковано к новостному фону, в понедельник президенты России и Турции проведут переговоры, в фокусе могут оказаться заявления по экономической повестке. В ближайшее время может продолжаться борьба за закрепление выше 3200 пунктов по индексу МосБиржи. Если рубль останется слабым, а нефть Brent не откатится из ценовой зоны $85-90 за баррель, можно будет увидеть движение к 3250 пунктам и выше. Прогноз по индексу Мосбиржи на 4 сентября - 3125-3250 пунктов, полагает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в конце недели инвесторов порадовали бумаги "Транснефти", которые отыгрывали сильные финансовые результаты компании, а также новости о планах провести сплит акций, чтобы увеличить их привлекательность для розничных инвесторов.

Если настроения на рынках не ухудшатся, на следующей неделе можно ожидать окончательного закрепления индекса МосБиржи выше 3200 пунктов и старта новой фазы роста к отметке 3300 пунктов, полагает аналитик.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также обратил внимание на подорожание "префов" "Транснефти" и акций "Глобалтрак менеджмент".

"Если перед каким-то событием акции конкретной компании растут, то это спекулятивный интерес или инсайдерский фактор. В условиях, когда на рынке движения часто происходят после информации в телеграмм-каналах, такая волатильность не является чем-то необычным. Накануне, например, акции "Транснефти" резко подорожали, хотя отчетность состоялась днем ранее. Однако 1 сентября появилась информация о планах на дробление бумаг в 100 раз. То есть подъем котировок мог быть и последствием отчета, и реакцией на вероятные слухи", - отметил аналитик в интервью "Интерфаксу".

"Во взлете бумаг Globaltruck, вероятно, присутствует идея возможного выкупа оставшихся в свободном обращении акций. Весной ГК "Монополия" выкупила 75,07% акций Globaltruck. Ранее ГК "Монополия" не подтверждала планы по консолидации 100% акций, но допускала такой вариант событий. Также "Монополия" допускала делистинг акций с биржи, что также может предполагать выкуп акций Globaltruck у несогласных. Возможно, что появились какие-либо слухи или намеки на одно из предполагаемых событий", - считает Кочетков.

Слабость акций "ФосАгро" (-1,7%) может быть связана с новостями, что правительство приняло решение о пошлинах в размере 7% на экспорт удобрений (ставка пошлины будет действовать с 1 сентября 2023 года).

Нефть завершает неделю ростом благодаря решимости производителей контролировать цены - Саудовская Аравия и Россия сохранят добровольное сокращение производства нефти на 1,0 млн б/с и 0,3 млн б/с до конца сентября, Страны не исключают того, что данное решение будет продлено до конца октября, но два крупнейших экспортера нефти пока считают преждевременным говорить об этом. В любом случае, решимость экспортеров удержать котировки Brent выше $80 за баррель снижает мотивацию продавцов. Тем временем, американский рынок труда начинает демонстрировать признаки ослабления, что повышает вероятность пуазы в ужесточении монетарной политики Федрезерва, отмечает Кочетков.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, биржа Гонконга закрыта из-за тайфуна), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, DAX просели на 0,4-0,5%, FTSE прибавил 0,5%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября, сообщается в пресс-релизе НБК.

Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года, пишет South China Morning Post. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 187 тысяч, при прогнозах роста на 170 тысяч, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 157 тысяч, а не на 187 тысяч, как было объявлено ранее.

Безработица в США в августе поднялась до 3,8% по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6 пункта по сравнению с 46,4 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали менее существенного подъема - до 47 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже десять месяцев подряд. Такой длительный период спада последний раз был отмечен во времена Великой рецессии 2007-2009 гг.

На нефтяном рынке цены в пятницу сохраняют позитивную динамику после скачка накануне. К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4%, до $88,04 за баррель (+1,9% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,7% до $85 за баррель (+2,5% в четверг).

Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в "плюсе" третий месяц кряду.

Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.

Тем временем Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции "Глобалтрак менеджмент" (+71,7%, до 570 рублей), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+29,3%), "Ижстали" (+23,9% и +39,5% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+15,9%), "Якутскэнерго" (+14,3%), ПАО "Диод" (+11,8%).

Автомобильный FTL-грузоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент", ГТМ), контрольный пакет которого весной приобрела транспортная группа "Монополия", опубликовал 29 августа отчет по МСФО за I полугодие: выручка выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 10 млрд руб. Валовая прибыль составила 1,2 млрд рублей против 848 млн рублей, операционная - увеличилась до 441 млн со 129 млн рублей.

Как сообщалось ранее, группа "Монополия" в апреле закрыла сделку по приобретению 75,07% акций Globaltruck, планово выкупив 43,89 млн обыкновенных акций перевозчика по фиксированной цене 82,5 рубля за бумагу. Таким образом, стоимость приобретенного группой пакета составила 3,62 млрд рублей. Сделка была закрыта 21 апреля.

"Монополия" сообщала, что акционеры группы планируют сохранить текущие объемы бизнеса и численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией перевозчика. Также "Монополия" сообщала о возможном делистинге бумаг ГТМ с Мосбиржи. В группе не уточняли, когда и при каких условиях это может произойти.

Подешевели бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-6,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-5,2%), расписки MDMG (-4%), акции ПАО "Русолово" (-4%), ПАО "Электроцинк" (-3,6%), ПАО "Россети Волга" (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,85 млрд рублей (из них 13,76 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 4,34 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,34 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).