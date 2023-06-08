Минпромторг предложил распространить цифровой акциз на пиво и сладкие напитки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает вслед за табачными и никотинсодержащими изделиями распространить цифровой акциз на пиво, пивные напитки и сладкую воду, сообщил на круглом столе в Совете Федерации директор департамента системы цифровой маркировки товаров министерства Владислав Заславский.

"Первый этап (перехода на цифровой акциз на основе сведений из системы маркировки - ИФ) - это табак и никотинсодержащая продукция. Надеюсь, что дорожная карта Минфина (по отказу от нанесения на табачную продукцию акцизных марок - ИФ) до конца этого года будет полностью реализована. Соответственно, мы заявляем о своей готовности такие проекты масштабировать на пиво, пивные напитки и сладкую воду, которые также подлежат маркировке", - сказал он.

По его словам, дорожная карта проходит последние согласования, "все мероприятия этой карты будут реализованы в установленные сроки". Маркировка введена уже в отношении всех видов табачной и никотинсодержащей продукции, предусмотрена поэкземплярная прослеживаемость.

"Наличие этой информации в системе маркировки предоставляет возможность ее использования для администрирования акцизного налога", - сказал глава департамента.

"Когда мы достигнем полной прослеживаемости по пиву и сладкой воде, мы сможем также приступить к реализации проекта по цифровому акцизу - так же, как сейчас совместно с ФНС делаем по табачной и никотинсодержащей продукции, - сказал глава департамента. - Полностью механизм цифрового акциза можно развернуть после вступления всех требований о маркировке".

Ранее Заславский сообщал, что акцизные марки будут убраны с табачных пачек с 2024 года, дополнительная нагрузка на бизнес по их покупке уйдет, акцизы будут начисляться исключительно на основе информации, которая содержится в системе маркировки, интеграция с системами налоговой службы полностью завершена.