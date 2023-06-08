Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Минпромторг предложил распространить цифровой акциз на пиво и сладкие напитки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает вслед за табачными и никотинсодержащими изделиями распространить цифровой акциз на пиво, пивные напитки и сладкую воду, сообщил на круглом столе в Совете Федерации директор департамента системы цифровой маркировки товаров министерства Владислав Заславский.

"Первый этап (перехода на цифровой акциз на основе сведений из системы маркировки - ИФ) - это табак и никотинсодержащая продукция. Надеюсь, что дорожная карта Минфина (по отказу от нанесения на табачную продукцию акцизных марок - ИФ) до конца этого года будет полностью реализована. Соответственно, мы заявляем о своей готовности такие проекты масштабировать на пиво, пивные напитки и сладкую воду, которые также подлежат маркировке", - сказал он.

По его словам, дорожная карта проходит последние согласования, "все мероприятия этой карты будут реализованы в установленные сроки". Маркировка введена уже в отношении всех видов табачной и никотинсодержащей продукции, предусмотрена поэкземплярная прослеживаемость.

"Наличие этой информации в системе маркировки предоставляет возможность ее использования для администрирования акцизного налога", - сказал глава департамента.

"Когда мы достигнем полной прослеживаемости по пиву и сладкой воде, мы сможем также приступить к реализации проекта по цифровому акцизу - так же, как сейчас совместно с ФНС делаем по табачной и никотинсодержащей продукции, - сказал глава департамента. - Полностью механизм цифрового акциза можно развернуть после вступления всех требований о маркировке".

Ранее Заславский сообщал, что акцизные марки будут убраны с табачных пачек с 2024 года, дополнительная нагрузка на бизнес по их покупке уйдет, акцизы будут начисляться исключительно на основе информации, которая содержится в системе маркировки, интеграция с системами налоговой службы полностью завершена.

Минпромторг Минфин ФНС Владислав Заславский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Число госпитализированных из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС превысило 60

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении

"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в затопленной части Херсонской области

В Кремле еще нет точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным

Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

В России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую ВСУ

В России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую ВСУ

Глава Новой Каховки сообщил о гибели пяти человек из-за наводнения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });