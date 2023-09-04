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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

"Газпром" передал Botas "дорожную карту" по газовому хабу в Турции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" передал турецкой газовой компании Botas "дорожную карту" по газовому хабу в Турции, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьих странах - там, где в этом партнеры заинтересованы", - напомнил российский президент.

"Именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. "Газпром" передал компании Botas проект дорожной карты о реализации данного проекта. На повестке дня - учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа", - добавил Путин.

Как сообщалось, в октябре 2022 года Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

ПАО "Газпром" сообщало, что совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Газпром
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