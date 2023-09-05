Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Цены производителей в еврозоне в июле упали максимальными темпами за 14 лет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей в еврозоне в июле уменьшились на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Таким образом, они снизились по итогам третьего месяца подряд, причем темпы падения были максимальными с 2009 года.

Аналитики в среднем также прогнозировали снижение на 7,6%, по данным Trading Economics.

Такое резкое падение обусловлено высокой базой сравнения из-за скачка цен на энергоносители в прошлом году. В июле их стоимость рухнула на 24,2% в годовом выражении.

Рост цен на средства производства составил 4,7%, на потребительские товары длительного и недлительного пользования - соответственно 5,1% и 7,6%.

Цены производителей в еврозоне в июле относительно предыдущего месяца опустились на 0,5%. Показатель снизился седьмой месяц подряд.

Eurostat Евросоюз еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры "Европейского медицинского центра" одобрили редомициляцию с Кипра

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

Путин заявил о готовности поставить до 1 млн тонн зерна через Турцию

Путин заявил о готовности поставить до 1 млн тонн зерна через Турцию

Коэффициент территории по полису ОСАГО вырос в 17,6 раз для грузовиков из недружественных стран

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });