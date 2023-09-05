В ЦБ не исключили повышения ставки 15 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски остаются значительными, ЦБ РФ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован в составе пресс-релиза по итогам заседания 15 сентября. Решение будет основано на этом прогнозе", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах форума по цифровым финансам, организованного АКРА.

"Мы не исключаем возможности повышения (ключевой ставки 15 сентября - ИФ)", - добавил зампред.

Отвечая на вопрос, будет ли ЦБ реагировать мерами денежно-кредитной политики на достижение курсом рубля определенного значения к доллару (например, 100 рублей за один доллар США), Заботкин напомнил, что Банк России не имеет никаких количественных целей по уровню обменного курса. "Но, безусловно, принимает во внимание влияние изменения обменного курса на прогноз инфляции и траекторию возвращения инфляции к нашей цели 4%", - заявил он.

В решении по ставке эти данные могут быть учтены в той мере, в которой курс влияет на будущую инфляцию, подчеркнул зампред ЦБ.