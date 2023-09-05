В ЦБ РФ отметили, что долговой рынок не осознал ястребиный настрой регулятора

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ужесточение денежно-кредитной политики, которое стало ответом на резкое усиление проинфляционных рисков на фоне стремительного ослабления рубля, не будет краткосрочным, однако долговой рынок пока в должной мере не осознал ястребиный настрой ЦБ РФ, считают аналитики Банка России.

ЦБ 15 августа на внеочередном собрании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов - до 12,0% годовых. Очередное заседание совета директоров по ставке запланировано на 15 сентября, руководство ЦБ уже не раз заявляло, что не исключает необходимости нового повышения ставки.

"Текущая ценовая динамика с учетом ее сильной инерционности создает риски для возвращения инфляции к цели в 2024 году. Это потребовало решительных мер со стороны ДКП. При этом стоит помнить, что степень жесткости ДКП определяется не номинальным уровнем ключевой ставки и других процентных ставок в экономике, а реальным уровнем - разницей между номинальными ставками и ожидаемой экономическими агентами инфляцией. Должно пройти время (несколько кварталов), прежде чем полностью проявится ее влияние на нормализацию совокупного спроса в экономике и через него на разворот инфляционных тенденций", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Это требует более длительного, чем в похожих эпизодах в прошлые годы, сохранения жесткой денежно-кредитной политики", - пишут аналитики ЦБ.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме, однозначно исключила вариант быстрого снижения ставки с нынешнего "экстренного" уровня, то есть тот сценарий, который реализовался в прошлом году после "контрсанкционного" резкого ужесточения ДКП. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - сказала председатель ЦБ 1 сентября.

Однако рынок пока не учел сигналы ЦБ, констатируют его аналитики.

"Текущие уровни кривой доходности ОФЗ (10,5-11,5%) свидетельствуют в пользу того, что, по ожиданиям участников рынка, Банк России не будет поддерживать ключевую ставку на текущем уровне продолжительное время. Это расходится с комментариями руководства Банка России о том, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно", - говорится в обзоре.

Комментируя текущие проинфляционные риски, аналитики ЦБ отмечают, что сдержанный до недавнего времени эффект переноса ослабления рубля в цены стал заметнее.

В июле годовая инфляция выросла до 4,3% с 3,25% месяцем ранее, а на 28 августа ее оценка повысилась до 5,1% на фоне продолжения роста цен повышенными темпами и выхода из базы низких темпов роста цен лета 2022 года, говорится в документе.

"В целом в июле усилился перенос ослабления рубля в цены, который до этого происходил довольно умеренно", - пишут аналитики ЦБ.