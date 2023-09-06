Владелец российской службы доставки DPD ведет переговоры о его продаже

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Французский почтовый холдинг GeoPost ведет переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD с рядом крупных локальных логистических операторов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным источников издания, среди интересантов - ГК "Деловые линии" и ПЭК.

АО "ДПД Рус" является частью сети DPD Group, второй по величине службы доставки посылок в Европе, принадлежит GeoPost. Доставка DPD работает в 35 тыс. населенных пунктов России и других стран ЕАЭС, а также по 200 государствам мира. Выручка "ДПД Рус" в 2022 году снизилась на 24,2% до 14,88 млрд рублей, чистая прибыль - на 91,4% до 99 млн рублей.

В мае 2022 года GeoPost сообщала, что начала обсуждать вариант передачи российского бизнеса DPD локальному партнеру. При этом российская компания заявила, что продолжает свою работу, а местный бизнес назвала финансово независимым.

В отчете за 2022 год GeoPost сообщила, что обесценила активы своей российской "дочки" на 149 млн евро.

В России GeoPost также владеет 29,07% в банкротящемся операторе сети постаматов PickPoint, чей долг перед кредиторами превышает 2,6 млрд рублей, пишет издание. По словам опрошенных газетой экспертов, намерение GeoPost продать бизнес DPD в России никак не влияет на возможность привлечь эту компанию к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве PickPoint. Однако кредиторы могут помешать сделке по продаже бизнеса DPD, так как закон не запрещает им обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности еще на стадии наблюдения в PickPoint. В рамках такого спора могут быть приняты обеспечительные меры в виде запрета продажи активов GeoPost, включая долю в "ДПД Рус".